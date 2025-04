Los argumentos favorables al Barça en la batalla contra Tebas por la regla 1:1

"El FC Barcelona se encuentra en la regla 1:1 a pesar de lo que diga LaLiga y de la interpretación errónea de los auditores CroweSpain". De eta manera, Miguel Galán, presidente de la CENAF y conocido por los litigios mantenidos con la Federación Española, argumenta que el Barça ha obrado de forma correcta en la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor.

Galán arranca recordando como "desde el pasado miércoles, el club azulgrana ha salido de la conocida regla 1:1, que le permitía respirar y afrontar con garantías el mercado de fichajes y las renovaciones. Ya expliqué que la salida de esta regla obedece única y exclusivamente a una estrategia jurídica de La Liga, en relación con el recurso contencioso administrativo que se presentará en las próximas horas para demostrar ante el juez que actualmente no se encuentra bajo la regla 1:1".

El presidente de la CENAF argumenta de forma extensa que "esto no se debe a un incumplimiento del límite de masa salarial, sino, más bien, a un capricho del señor Javier Tebas en forma de estrategia jurídica de los servicios jurídicos de LaLiga.

A pesar de que en precedentes judiciales se negó la medida cautelar al Barcelona, la Liga, sabedora de que iba a perder según le filtraron a ellos y a mí, emitió el famoso comunicado que sacó al club blaugrana de la regla 1:1, con el fin de poder argumentar ante el juez que actualmente no se aplica dicha norma.

El nuevo auditor

Sin embargo, el Barça no ha incluido en las cuentas presentadas a La Liga el ingreso de cien millones de euros procedente de la venta del 5% de la explotación de los palcos VIP en los próximos 30 años, debido a discrepancias contables con su nuevo auditor CroweSpain.

Aunque esto no es relevante desde el punto de vista del cumplimiento del FPF y de la regla 1:1, pues son discrepancias normales, sí lo es desde un aspecto contable.

La discrepancia surge porque su nueva auditora, Crowe Global, no considera activo el ingreso de cien millones de euros por la venta del 5 por ciento de la explotación de los palcos VIP, argumentando que no se puede contabilizar hasta que la obra del Spotify Camp Nou esté terminada.

Según estos nuevos auditores, hasta que no estén acabados los palcos, no puede contabilizarse, una postura con la que no estoy de acuerdo. Sin ser un experto en contabilidad ni en auditorías, pienso que, dado que el Barça ya recibió parte de ese pago el 3 de enero, los palcos son un activo real, independientemente de si el Camp Nou está operativo o no.

De acuerdo con el principio de devengo en contabilidad, se reconoce un ingreso cuando se realizan las transacciones que lo generan, independientemente de cuándo se cobran los fondos. En este caso, el Barça recibió efectivamente parte del pago el 3 de enero; por lo tanto, el ingreso es válido y debe ser reconocido contablemente.

Postura cuestionable

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y en particular la NIIF 15 sobre ingresos, establecen que cualquier ingreso derivado de contratos con clientes se puede contabilizar en el momento de la transferencia del control del bien o servicio.

Por lo tanto, existe un contrato válido que estipula la transferencia del control sobre los palcos VIP, y el ingreso está reconocido, incluso si la obra del Spotify Camp Nou no está finalizada.

La postura de la nueva auditora, Crowe Global, que sostiene que no se puede reconocer el ingreso hasta que los palcos estén operativos, es muy cuestionable desde un punto de vista práctico y financiero. Si bien es prudente reconocer los ingresos de manera conservadora, la argumentación de que la finalización de la obra afecta el reconocimiento de un ingreso ya recibido no se sostiene de forma robusta.

Este ingreso puede ser considerado como un activo financiero a ser amortizado a lo largo del tiempo del contrato de explotación", concluye.