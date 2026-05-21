Los argumentos de Eric Garcia para estar en el Mundial con España

El próximo lunes, 25 de mayo, todas las miradas se concentrarán en el seleccionador español, Luis de la Fuente, y en la lista definitiva de 26 convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. De la prelista de 55 los hay que son fijos para la gran cita del verano y los hay con posibilidades de entrar. Entre ellos, un Eric Garcia que ha cuajado una grandísima temporada con el Barça campeón de LaLiga y la Supercopa de España y que cuenta con la ventaja de la polivalencia. Hasta en cuatro posiciones distintas le ha ubicado Hansi Flick (central, pivote defensivo y lateral por ambas bandas) y en todas ellas, con éxito. Números en mano, no debería haber discusión.

Frenkie de Jong y Eric García se retan en el Guess Who? más divertido del Barça / FC BARCELONA

Se impone en titularidades a sus 'rivales'

Para empezar, Eric Garcia ha sido, junto a su compañero de equipo en el Barça, Pau Cubarsí, quien más titularidades ha sumado durante la temporada, un signo inequívoco de lo que ha contado para su equipo y la influencia que ha tenido. El de Martorell y el de L'Estanyol han sido de la partida en 45 ocasiones, sumando todas las competiciones. Por delante de otros centrales que suenan para ir al Mundial, como el madridista Dean Huijsen (43), que ha tenido una primera temporada con los blancos muy convulsa, o el 'gunner' Cristhian Mosquera, que se ha quedado en apenas 17 y debutó el pasado mes de marzo con la selección absoluta. Ha sido el último en llegar.

El total de partidos jugados de Eric Garcia con el Barça ha sido de 49, a la espera de alcanzar la cincuentena si tiene minutos este sábado (21.00 horas) ante el Valencia en Mestalla. De ellos, 32 han sido en LaLiga y 30 como titular, convirtiéndose en el segundo jugador de la plantilla azulgrana con más titularidades en el campeonato de la regularidad. En Champions, ha sido el primero junto a Fermín López y Lamine Yamal: 10 veces (12 partidos en total).

Eric y Flick, en una imagen de esta temporada / Valentí Enrich

Lidera todas las estadísticas en LaLiga

Un dato que llama poderosamente la atención es que Eric Garcia siempre está por delante de los centrales con los que puede competir por un puesto definitivo en la lista mundialista, en lo que hace referencia a sus números ligueros con el Barça.

Estos son los números en LaLiga entre Eric Garcia, Dean Huijsen y Christian Mosquera:

Comparativa en LaLiga entre Eric Garcia, Dean Huijsen y Cristhian Mosquera Partidos jugados: Eric - 32 Huijsen - 26 Mosquera - 18 Intercepciones por partido: Eric - 1.4 Huijsen - 0.7 Mosquera - 0.4 Recuperaciones por partido: Eric - 3.5 Huijsen - 2.8 Mosquera - 1.7 Duelos ganados por partido: Eric - 4.3 Huijsen - 3.7 Mosquera - 2.6 Porterías a 0: Eric - 11 Huijsen - 6 Mosquera - 1 Acierto en el pase por partido: Eric - 92% Mosquera - 91% Huijsen - 90 %

Eric Gacia ha marcado 1 gol y ha repartido 2 asistencias en LaLiga. El de Martorell le marcó al Oviedo en el Carlos Tartiere para empatar un partido que se había puesto cuesta arriba y que acabaron ganando los de Hansi Flick por 1-3. Los pases de gol se los ha dado a Fermín López en el 4-0 al Athletic Club de Bilbao para estrenar el nuevo Spotify camp Nou y a Marc Bernal para abrir la goleada por 3-0 al Levante en el feudo azulgrana.

Desiré Doue disputa un balón con Eric Garcia / EFE

Además, Eric ha sido elegido en cuatro ocasiones en el equipo de la semana de LaLiga, según la evaluación de Sofascore.