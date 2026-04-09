Los argumentos del Barça en su queja ante la UEFA por el arbitraje de Kovács contra el Atlético de Madrid

El FC Barcelona, como hemos venido explicando a lo largo del día, ha decidido presentar una queja formal ante la UEFA por el arbitraje del rumano Istvás Kovács en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions, que acabó con derrota azulgrana ante el Atlético de Madrid (0-2) en el Spotify Camp Nou. Lo ha hecho esta misma tarde, como ha hecho público en un comunicado oficial.

El club azulgrana centra su queja en la acción que tuvo lugar en el minuto 54 de partido, cuando Kovács no señaló un claro penalti por manos de Marc Pubill. El penalti fue tan absurdo como claro. Juan Musso puso en juego el balón en un saque de portería. Pubill no lo interpretó así y volvió a parar la pelota con las manos. Kovács no vio la acción y desde el VAR tampoco le avisaron de lo que había ocurrido mientras los jugadores del Barça y Hansi Flick protestaban en el césped de forma enérgica.

Creen en el Barça que la acción supone una clara vulneración de las Reglas de Juego de la IFAB por parte del árbitro principal y también del árbitro de VAR y que tuvo una clara influencia en el resultado del encuentro. Adjuntan desde los servicios jurídicos del club un vídeo con la jugada y creen que no deja lugar a la duda, además de explicar que no es relevante si Pubill sabía o no que Musso había puesto el balón en juego. También pone de manifiesto el Barça en su queja que Kovács se llevó el silbato a la boca tras ver la acción, pero que después cambió de opinión. Creen en el Barça que el árbitro vio perfectamente la acción, así como la vio el público y los jugadores y no entienden que no interviniese el VAR para rectificar el error.

En este sentido, en el Barça piden conocer el contenido que mantuvo el árbitro de campo con el de VAR y cree que la no intervención de este último es una vulneración de las reglas del juego. Hace referencia la queja del Barça a la Regla 16 de las normas del juego que se refiere al saque de portería y, según el vídeo presentado, el balón ya estaba en juego, por lo que debería haberse señalado penalti.

El escrito del Barça es especialmente duro con la actuación del árbitro de VAR, pues considera incomprensible su no intervención en lo que era un error flagrante del colegiado rumano. Además, en la queja, los servicios jurídicos del club catalán ponen un ejemplo de una situación similar. Se refiere a un partido de Champions de la pasada temporada entre el Brujas y el Aston Villa. En aquella ocasión, el árbitro señaló penalti en una acción entre Dibu Martínez y Tyron Mings.

Por todo ello, el Barça solicita que se abra una investigación sobre la actuación arbitral, tener acceso al audio de la conversación entre el colegiado de campo y el de VAR, que se reconozca el error y que se tomen medidas disciplinarias contra los árbitros.

El Barça también quiere dejar constancia en su queja de que no es la primera vez que el club es perjudicado por diferentes decisiones arbitrales que no le han permitido competir con sus rivales en igualdad de condiciones.