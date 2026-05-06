Arenga de Laporta y Yuste a los jugadores del Barça para rematar la Liga en el clásico contra el Real Madrid

El FC Barcelona regresó este miércoles a los entrenamientos para empezar a preparar el histórico clásico de este domingo en el Spotify Camp Nou (21.00 horas), en el que por primera vez uno de los dos mejores equipos del fútbol español, en este caso el blaugrana, puede proclamarse campeón de la Liga. Los culés cantarán el alirón ante el eterno rival en caso de victoria o empate.

Tras la sesión de recuperación voluntaria posterior al triunfo en El Sadar y dos días de fiesta, el Barça se ejercitó en la Ciutat Esportiva Joan Gamper con el duelo ante el Real Madrid entre ceja y ceja. Lamine Yamal, que no volverá a enfundarse la camiseta culé esta temporada, fue la única ausencia de un entrenamiento en el que Marc Bernal y Raphinha, que recibieron el alta médica el pasado sábado y viajaron a Pamplona, y Andreas Christensen, en la recta final de la recuperación de la lesión de rodilla que sufrió a finales de 2025, estuvieron con el grupo.

Antes de la sesión, el presidente electo Joan Laporta y el actual máximo dirigente de la entidad, Rafa Yuste, arengaron a la plantilla. Aunque solo una hecatombe evitará que los de Hansi Flick revaliden el trono estatal, el Barça no quiere desaprovechar la histórica oportunidad de proclamarse campeón de la Primera División española ganando al Real Madrid. El Spotify Camp Nou puede vivir una celebración única este domingo.

Lamine, única baja

Laporta y Yuste animaron a los futbolistas antes de un entrenamiento en el que, insistimos, Lamine Yamal fue la única ausencia. El genio de Rocafonda publicó este martes en sus redes sociales una fotografía sobre una bicicleta estática en la Ciutat Esportiva. Con el objetivo de recuperar tono físico y cumplir los plazos de recuperación para llegar en las mejores condiciones posibles al Mundial 2026, el '10' será, salvo nuevo contratiempo y en caso de que Christensen reciba el alta médica, el único jugador con el Flick no podrá contar en el clásico.

Los próximos días serán decisivos para que el técnico alemán defina a su once contra el Real Madrid. Marcus Rashford tiene opciones de salir de inicio en el extremo derecho, Frenkie de Jong deberá esforzarse para ganar la partida a Gavi, Eric Garcia y Gerard Martín se disputarán la única plaza de la defensa que 'baila'... Bendito problema para el míster de Heidelberg.