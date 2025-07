Ardèvol: "Lo de Ter Stegen es un autodiagnóstico increíble"

El doctor Jordi Ardèvol, ex jefe de los servicios médicos del FC Barcelona y ahora integrante de la Comisión Médica de LaLiga, aseguró que el comunicado del portero del Barça Marc-André Ter Stegen no influirá a la hora de decidir si se trata de una baja de larga duración "porque nosotros no valoramos declaraciones, sino informes, imágenes y datos". Además, recordó que por su pasado blaugrana, él se inhibirá a la hora de votar el dictamen final para garantizar la transparencia y el máximo compromiso ético en la decisión final.

Ardèvol atendió los micrófonos del programa 'Tot Costa' de Catalunya Ràdio y explicó que están a la espera pues todavía no han recibido la información pertinente. "La Comisión Médica primero debe recibir la petición de baja médica de larga duración (de parte del Barça) que todavía no ha llegado, y es entonces, en función de los informes y las imágenes que nos aporten y toda la documentación que se envía en estos casos, cuando emitimos un comunicado para decir si cumplen los requisitos para conceder la baja por larga duración".

Jordi Ardèvol recordó su paso por el Barça / Javi Ferrándiz

A la espera del informe

Jordi Ardèvol explicó en 'Tot Costa' que en estos momentos no puede pronunciarse al respecto. "De hecho no sé si esta es una nueva lesión, o si se ha reproducido la que ya sufrió, si se ha producido en el mismo nivel intervertebral o no, o si se trata de la misma patología o es una diferente". Sí que admitió que, de tratarse de una lesión en el mismo nivel intervertebral, "es posible que pueda estar de baja más tiempo que en la primera ocasión. No tengo datos para responder con una mínima solvencia, pero lo más probable es que se alargará por más tiempo" el periodo de recuperación. Ardèvol añadió: "La espalda es muy 'mala' (en cuanto a su recuperación) y más para un portero que hace muchas flexiones, extensiones y rotaciones del tronco y la columna vertebral en comparación con los jugadores de campo, y será una recuperación más compleja".

Marc André Ter Stegen aseguró que estará de vuelta a los terrenos de juego en tres meses. Ardèvol catalogó las palabras del guardameta alemán como "un autodiagnóstico increíble", para añadir que en este caso "todo es interesado por las dos partes porque se trata de un conflicto y nosotros estaremos en medio en el proceso".

Ardèvol no votará

De ahí que Ardèvol avise que, en su caso, "me voy a inhibir y no votaré porque tengo un pasado en el Barça" a lo largo del periodo 1988-2006, llegando a ser el máximo responsable de sus servicios médicos entre 2003 y 2006. La decisión quedará en manos de los tres miembros restantes de la Comisión Médica de LaLiga. En todo caso, las palabras de Ter Stegen "en absoluto interferirán" en la decisión de la Comisión Médica de LaLiga "porque no valoramos declaraciones, sino informes, imágenes y los datos que se solicitan", y reiteró que son "tan estrictos que el que tiene un pasado relacionado con el asunto, como es mi caso, se inhibe".

El traumatólogo catalán explicó que analizarán todos los informes, imágenes y documentos que remita el Barça, "entre los cuales también estarán los informes y datos que enviará la doctora" Amélie Léglise que llevará a cabo la intervención en el Sports Clinic Bordeaux Merignac, bajo la supervisión de los servicios médicos del Barça.

Conflicto abierto

La respuesta que pueda dar la Comisión Médica de LaLiga es de especial trascendencia para el Barça y para el jugador, teniendo en cuenta el enfrentamiento entre ambas partes después de que el club decidiera fichar a Joan Garcia como nuevo portero titular. A pesar de todo, Ter Stegen no está dispuesto a ser traspasado.

El caso se complicó cuando Marc-André reveló que debía pasar de nuevo por el quirófano para superar sus problemas en la zona lumbar de la espalda. El club vio una ventana abierta para poder inscribir a Joan Garcia sin problemas porque la baja de Ter Stegen liberaría el 80 por ciento del importe de la ficha del alemán si su ausencia se prolonga más allá de los cuatro meses.

Sin embargo, el jugador se descolgó con un mensaje en las redes sociales confirmando que se someterá a una intervención quirúrgica la próxima semana, pero que espera estar recuperado en solo tres meses, periodo insuficiente para que libere su plaza en la plantilla.