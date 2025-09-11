Los árbitros quitan la razón al Barça ante el Mallorca y Levante

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha hecho público su primer análisis de las jugadas polémicas de las tres primeras jornadas de Liga en su 'Tiempo de Revisión'. El Barça sale en dos acciones y, en ambas, el análisis arbitral es contrario a los intereses azulgranas.

La primera acción revisada es el gol de Ferran Torres desde fuera del área en Mallorca. Antonio Raíllo cayó al suelo después de un impacto en su cabeza, pero la jugada siguió con el gol del de Foios. Desde el CTA se hace la lectura de que el colegiado falló en esta acción y debía invalidar el gol.

En su valoración considera que esta jugada “puede ayudarnos a entender las jugadas en el protocolo de conmoción cerebral. Ante un golpe en la cabeza, lo primero es el jugador. Como veis, un defensor del Mallorca recibe un balonazo en la cabeza y queda tendido en su área. Segundos después, un atacante del Barcelona marca gol".

El CTA quiere ofrecer un espíritu didáctico: "¿Qué dice el protocolo? Que ante cualquier sospecha de conmoción cerebral, el árbitro debe de detener el juego de inmediato par que el futbolista sea atendido. El árbitro dejó seguir la jugada, pero el golpe al jugador obligaba a detener la jugada en ese instante. Solo si el disparo a portería llega justo tras el impacto, el gol sería válido. Por tanto, la decisión correcta era detener el juego. La jugada recuerda que primero está la seguridad del futbolista y después todo lo demás”.

Por tanto, el CTA entiende que el Barça salió beneficiado ya que el gol de Ferran Torres no debía haber subido al marcador. Munuera Montero debía haber parado el juego y no permitir que Ferran lanzara a portería.

Las manos de Balde

La segunda jugada, todavía más polémica, son unas manos de Balde en el Ciutat de València frente al Levante. En este caso, el CTA considera que el penalti pitado por Hernández Hernández está bien señalado.

En el mismo tono didáctico el CTA empieza explicando que "vamos a entender en esta jugada una situación de falta de mano. Lo fundamental es el movimiento del brazo".

El CTA hace la siguiente valoración: "¿Qué ocurre? El brazo parte de una posición baja, mientras el atacante prepara el disparo se eleva hasta colocarse en un ángulo recto respecto al cuerpo, en una posición que no es natural el al juego, el movimiento hace que el defensor aumente de forma voluntaria el espacio que ocupa, y bloquee con el brazo un balón que iba a portería."

Su conclusión es que "el árbitro señala acertadamente penalti, el brazo se coloca en un lugar indebido y evita un tiro claro a portería".

Por tanto, el Barça sale en teoría beneficiado en el gol de Ferran Torres y es justamente penalizado con las manos de Balde.