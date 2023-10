¿Por qué el árbitro no pitó penalti por manos a favor del Barça?

Kevin Keisy toca claramente el balón con el brazo Araujo no pudo rematar cuando solo tenía que empujar el balón

El VAR de la UEFA volvió a perjudicar al FC Barcelona en un partido de la fase de grupos, aunque por fortuna para los intereses del Barça está vez no fue una acción vital para los intereses del club azulgrana.

Si el año pasado, ante el Inter en Milán, la sala de vídeoarbitraje se lavó las manos con el penalti en la acción de Ansu Fati que remató en el brazo de Dumfries, está vez ha sucedido algo parecido en el Barcelona - Shakhtar Donetsk.

La acción del penalti no admite discusión. Kevin Keisy toca claramente el balón con el brazo completamente abierto impidiendo el remate de Araujo, que solo tenía que empujar el balón a la red.

ERA PENALTI

El colegiado, Ivan Kruzliak, no apreció la infracción en directo y el VAR no quiso ni siquiera llamar al colegiado para revisar la jugada. Aunque la realización no lo confirmó, la única explicación posible sería un fuera de juego de Joao Félix en la acción anterior, en la que peinó el balón hacia el área.