El árbitro pierde los papeles y la lía con Gerard Martín

El festival tarjetero de Busquets Ferrer tuvo su momento estelar en el inicio de la segunda mitad. Aún con la expulsión de Nico presente al filo del descanso, el colegiado Busquets Ferrer vio la oportunidad de compensar la inferioridad en el campo mostrando la cartulina roja directa a Gerard Martín.

Transcurría el minuto 49 cuando Gerard Martín se mostró expeditivo en un rechace frente a Almada. El central azulgrana impactó el balón en primera instancia y acto seguido, producto de la acción, acabó pisando el tobillo del colchonero. Busquets Ferrer, a la primera de cambio, mostró la tarjeta roja.

Solo la intervención del VAR puso las cosas en su sitio. En plena tanga entre futbolistas sobre el terreno de juego, el colegiado optó por revisar la jugada en el monitor. Después de varios visionados hizo el gesto claro: anular la cartulina roja y dejarla con una simple amarilla entendiendo que el pisotón fue una simple derivada tras el rechace. Jamás hubo intencionalidad de castigar el tobillo de Almada.

La rectificación de Busquets Ferrer desencadenó otra batalla verbal y con todo tipo de gestos descalificativos desde el banquillo colchonero. El árbitro balear siguió con su recital sancionador y empezó mostrando amarilla al Cholo Simeone que se llevaba una y otra vez las manos a la cabeza en señal de no entender nadar y, de paso, calentando el ambiente en la grada. Peor fue para uno de sus asistentes, que vio la roja directa. En un tono más suave, Muso abandonó la portería para dirigirse al colegiado y ver la pertinente roja.