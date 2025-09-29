El árbitro que le regaló una Champions al Madrid arbitrará el Barça - PSG

El FC Barcelona recibe este miércoles (21:00 horas) al Paris Saint-Germain en la 2ª jornada de la Fase liga de la Champions League en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc. La UEFA ha anunciado este lunes quién será el encargado de arbitrar el encuentro: será el inglés Michael Oliver.

A sus 40 años, comenzó su carrera como profesional en 2010 y se convirtió en árbitro FIFA en 2012. Suma casi 800 partidos dirigidos, más de 400 de ellos en la Premier League, 40 en la Champions League, siete en la Eurocopa y tres en el Mundial; por poner algunos ejemplos.

Este será su segundo partido en la Champions League de la presente temporada, después de dirigir el Ajax - Inter de la 1ª jornada de la Fase liga, con victoria de los italianos por 0-2. Tiene una media de 3,25 tarjetas amarillas por encuentro; así como un penalti cada tres partidos, aproximadamente.

Balance con el Barça

El de este miércoles será el quinto partido que Michael Oliver dirija con el FC Barcelona sobre el rectángulo de juego -todos ellos en la fase de grupos de la Champions League y como locales-. Curiosamente, los catalanes tan solo han ganado uno de ellos, además de haber empatado dos más y perdido otro.

Se estrenó con los blaugranas en la temporada 2019/20 frente al Slavia de Praga en la fase de grupos y el resultado no se movió en el marcador del Camp Nou. Sí que se llevó la victoria el cuadro culer en el segundo enfrentamiento con Oliver como árbitro: fue por 2-1 ante el Dinamo de Kiev en la campaña 2020/21.

Posteriormente, un curso más tarde, el Bayern de Múnich venció por 0-3 al FC Barcelona y en su última coincidencia, el año pasado contra la Atalanta el resultado fue de 2-2. Eso sí, los blaugranas ya tenían certificado su acceso directo a los octavos de final de la máxima competición europea de clubes sin necesidad de participar en el 'play off'.

El escándalo del Madrid - Juventus

Por otra parte, Michael Oliver también es recordado por su arbitraje durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League entre el Real Madrid y la Juventus de Turín. Los blancos vencieron por 0-3 en la ida, pero los italianos igualaron el marcador en la vuelta. Hasta que el colegiado inglés decidió decantar la balanza para el equipo que, entonces, dirigía Zinedine Zidane.

Sobre la bocina del tiempo añadido, que conducía el partido a la prórroga, el colegiado inglés señaló penalti de Benatia sobre Lucas Vázquez, que acabó transformando Cristiano Ronaldo desde los once metros para, así, clasificar a al Madrid para las semifinales. Aquella decisión fue de las más controvertidas que se recuerdan en la historia reciente de la competición.

"Un árbitro a la altura no rompe el sueño de un equipo que lo ha puesto todo en el campo durante 90 minutos, pero ha querido ser el protagonista. Un ser humano no puede pitar una cosa así después de un partido de este tipo a menos que tengas un cubo de basura en lugar de corazón", afirmó Buffon, quien fue expulsado y, posteriormente, sancionado con tres partidos por sus palabras.

Aquella edición, tras superar al Bayern en la siguiente ronda por 4-3 en el global de la eliminatoria, venció al Liverpool en la final por 3-1 -gracias al gol de Benzema y al doblete de Bale-y alzó la 13ª Copa de Europa. Una final que muchos recordarán porque Sergio Ramos lesionó del hombro izquierdo a Salah sin ni tan siquiera ser amonestado.