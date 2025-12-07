Árbitro inédito para el Barça contra el Eintracht

Sin tiempo para saborear el triunfo ante el Real Betis, el FC Barcelona ya piensa en la Champions League. El conjunto blaugrana recibe este martes al Eintracht Frankfurt en el Spotify Camp Nou y el equipo de Hansi Flick ya ha empezado a preparar el partido. Los culés no tienen margen de error si quieren apurar sus opciones de acabar en el top-8 de la 'fase liga' de la máxima competición continental tras los tropiezos ante Brujas y Chelsea a domicilio.

Este domingo, la UEFA ha anunciado al equipo arbitral que se encargará de impartir justicia en el Barça-Eintracht. El colegiado designado para el compromiso ha sido el italiano Davide Massa. Filippo Meli y Stefano Alassio serán los asistentes y Simone Sozza el cuarto árbitro. En el VAR estarán Marco Di Bello y Aleandro Di Paolo.

Será la primera vez que el FC Barcelona se cruza con Davide Massa. El Eintracht, en cambio, sí que ha coincidido con el italiano en dos ocasiones, aunque en la Europa League. Los alemanes perdieron ambos partidos, el primero ante el Arsenal (0-3) y el segundo frente al Tottenham (0-1). Este martes, en el Spotify Camp Nou, intentarán revertir la dinámica y pasar página de la dolorosa goleada sufrida este sábado ante el Leipzig (6-0).

Después de cinco jornadas, el Barça ocupa la 18ª posición en la 'fase liga' de la Champions. El cuadro blaugrana empezó con buen pie asaltando al Newcastle, pero desde el debut continental solo ha podido ganar un partido más, frente al Olympiacos. La clasificación para la siguiente fase aún no corre peligro, aunque salvo pleno en los tres partidos restantes los culés lo tendrán muy complicado para lograr el billete directo sin pasar por el play-off.