Un árbitro de clásico para el Racing-Barça de la Copa

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha designado a José María Sánchez Martínez para que arbitre el Racing-Barça de los octavos de final de la Copa del Rey que se disputa este jueves en el Nuevo Sardinero.

El colegiado murciano tiene ya una larga trayectoria en la máxima categoría y ha arbitrado al Barça en 37 encuentros -únicamente superado por el Real Madrid, con 41 encuentros. Los antecedentes del conjunto azulgrana con él en el campo son de 29 triunfos, 1 empate y 6 derrotas. Es un habitual de las grandes citas y en su currículum figuran 7 clásicos con 4 triunfos barcelonistas y 3 del Real Madrid.

En la presente temporada, Sánchez Martínez ha arbitrado al conjunto de Hansi Flick en una ocasión, el Barça-Athletic Club (4-0) de la Jornada 13 de LaLiga. El anterior precedente es el Barça-Betis (5-1) de los octavos de final de la Copa del Rey 2024/25.

Designaciones arbitrales para el Racing-Barça y Burgos-Valencia de la Copa del Rey 2025/26 / RFEF

Sus precedentes con el Racing de Santander tienen poca trascendencia, pues datan de los inicios de la carrera del colegiado cuando arbitraba en Segunda División, pero no son los mejores para el equipo cántabro que registró un empate contra el Sporting (0-0) y una derrota contra el Lugo (3-2) en la temporada 2012/13; y una derrota ante el Leganés (1-2) en la campaña 2024/15.

Sánchez Martínez estará acompañado en la sala VAR por David Gálvez, que fue el asistente de VAR de Daniel Trujillo en la reciente final de la Supercopa de España.

En el otro duelo de la Copa que se disputa el jueves 15 de enero, el Burgos - Valencia, el CTA ha designado a otro colegiado encargado de la reciente Supercopa, el colegiado de la final José Luis Munuera Montero.