¿Quién es el árbitro del clásico Barça - Madrid de la final de la Supercopa de España?

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha designado al internacional José Luis Munuera Montero como responsable de dirigir la final de la Supercopa de España entre FC Barcelona y Real Madrid. A sus 43 años, el colegiado andaluz llega al clásico con una amplia trayectoria: es árbitro de Primera División desde 2016 e internacional desde 2019, un recorrido marcado por partidos de alto voltaje y no poca polémica, ingredientes que añaden picante a una final ya de por sí cargada de tensión.

Los números reflejan un balance más favorable para el Real Madrid que para el Barça bajo su arbitraje, aunque la percepción en ambos bandos ha estado condicionada por decisiones controvertidas. Munuera Montero ha dirigido 28 partidos al conjunto azulgrana, con 18 victorias (64%), 4 empates y 6 derrotas. En la presente temporada pitó el Mallorca-Barça (0-3) de la primera jornada, un encuentro marcado por la acción del 0-2 de Ferran Torres, validado pese a que Raíllo permanecía en el suelo. El árbitro entendió que había continuidad y que el defensa no estaba lesionado.

Con el Real Madrid, su historial es aún más positivo: 18 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Sin embargo, el precedente más recordado es la expulsión de Jude Bellingham ante Osasuna en febrero de 2025, tras un intercambio verbal que el colegiado reflejó en el acta como un insulto directo. La sanción fue de dos partidos, en un duelo en el que el club blanco también protestó un penalti señalado a Camavinga.

En cuanto a clásicos, Munuera Montero ha arbitrado dos, con un triunfo para cada equipo. El primero, la semifinal de la Supercopa de 2022, cayó del lado madridista tras una prórroga (2-3). El segundo, la ida de semifinales de Copa del Rey 2023, se saldó con victoria azulgrana en el Bernabéu (0-1), con intervención posterior del VAR para corregir una decisión clave.

Más allá del césped, el árbitro también estuvo en el foco mediático tras recibir amenazas e insultos en redes sociales y ser acusado de un supuesto conflicto de intereses. La RFEF descartó abrir expediente y respaldó su actuación, cerrando un episodio especialmente tenso para el colegiado jienense.