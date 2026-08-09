¡Arbeloa también quiere a Héctor Fort!

La lista de aspirantes a lograr el traspaso o cesión de Héctor Fort en esta recta final del mercado sigue creciendo casi a diario. De momento, el lateral azulgrana continúa ejercitándose a las órdenes de Hansi Flick, aunque todo apunta a que en el transcurso de los próximos días llegará la hora del corte de la primera plantilla coincidiendo con el retorno del grueso de internacionales que apuran sus últimas horas de vacaciones.

Salvo sorpresa del técnico alemán, Héctor Fort es uno de los candidatos a salir al mercado en busca de minutos. Sin ir más lejos, el lateral ya disfrutó la pasada temporada de una cesión en el Elche, donde tras superar una importante lesión acabó firmando un buen final de campaña.

En las últimas horas, desde Inglaterra arrecian nuevos rumores sobre todo tipo de fichajes. Son varios los portales que insisten en que el Everton no se olvida del canterano azulgrana, pero la gran sorpresa viene de la mano de un viejo conocido: Álvaro Arbeloa.

El técnico del Fulham sigue con su generosa remodelación de la plantilla del Fulham y su clara apuesta por los jóvenes valores de la Liga española. Hace solo unos días, el club hacía el anuncio oficial de la llegada millonaria de Gonzalo (40 kilos) y César Palacios (10). Ahora, según estas informaciones, el exentrenador del Real Madrid tampoco dejaría escapar la oportunidad de pescar en la cantera del Barça. Arbeloa busca lateral derecho y habría pedido que el club sondeara las condiciones económicas para valorar el salto a la Premier League.

Salidas pendientes

A pesar del interés del Fulham, Hansi Flick aún no ha concretado el capítulo de salidas en la primera plantilla, pero es evidente que la continuidad de Jules Kounde y el próximo retorno de Cancelo (el Barça da por hecho que habrá acuerdo final con el Al Hilal) invita a pensar que la demarcación de lateral derecho está más que cubierto.

Además, el club se encuentra inmerso en una política agresiva para rentabilizar al máximo a nivel económico la salida de los numerosos canteranos que en estos momentos no tienen cabida en la primera plantilla y tampoco están en disposición de seguir formándose en las filas del filial de Belletti. En este sentido, Héctor apunta a traspaso, con un precio alrededor de los 10 millones de euros, y el Fulham si traduce su interés en una oferta formal, sería un destino de primer nivel en la Premier League.