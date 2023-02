Araujo: "Venimos de dos derrotas pero estamos fuertes"

Después de los tropiezos en Manchester y Almería, el uruguayo pide cambiar el chip para volver a la senda de los triunfos Explica que gracias a Xavi y el cuerpo técnico ha dado un paso adelante en su juego

Esta temporada, el FC Barcelona todavía no había sufrido dos derrotas consecutivas. El equipo, por tanto, se encuentra en un escenario completamente desconocido porque en la Liga llevaba velocidad de crucero y nadie, absolutamente nadie, contaba con tropezar ante el Almería. Pese a caer en Old Trafford y ante los almerienses, Araujo mantiene que el Barça sigue estando en un buen momento y que no hay que preocuparse demasiado.

“El equipo está bien. Somos una familia, estamos unidos. Venimos de dos derrotas pero el equipo está fuerte, sabemos de nuestro potencial y del trabajo que estamos haciendo con Xavi. Hay que levantarse y cambiar el chip. Queda muchísimo”, afirma. La receta del defensa no es otra que seguir trabajando duro y evitar nuevos tropiezos pese a que está convencido que deberán luchar por la Liga hasta el final. "Estamos a siete puntos. La liga es larga y difícil. Sabemos el objetivo y debemos seguir trabajando, con humildad y confiando”.

Araujo considera que deben seguir manteniendo el buen tono defensivo, una de las grandes fortalezas del equipo esta temporada. Los azulgrana son el equipo de toda la competición que menos goles encaja y Ter Stegen el portero que ha dejado su portería a cero en más partidos. "Defensivamente estamos muy bien. Hemos cambiado esta temporada. El objetivo era tener porterías a cero y estamos en buena línea”.

El clásico del jueves en el Bernabéu

El próximo partido del Barça es el jueves. Un clásico de Copa del Rey en el Santiago Bernabéu. Ida de las semifinales, así que en juego habrá un puesto para la gran final. "Defensivamente estamos muy bien. Hemos cambiado esta temporada. El objetivo era tener porterías a cero y estamos en buena línea”.

Araujo aconseja no volverse 'loco' en Madrid porque siempre les quedará el partido de vuelta en el Spotify Camp Nou. "Paciencia y tranquilidad. No podemos descontrolarnos. No podemos ir al primer partido y querer ganar. Debemos ser inteligentes. Tenemos la vuelta ante nuestra gente”. El uruguayo cree que deben fijarse en el duelo ante los de Ancelotti de la Supercopa de España como referencia. "Fue un partido muy completo. Lo que nos dijo el míster salió todo".

Precisamente, quiso elogiar a Xavi Hernández. Lo considera uno de los grandes artífices de su mejora en el juego y en la salida de balón desde atrás. Esa fue su principal dificultad cuando subió al primer equipo. "Xavi me ha aportado mucho. Y también su staff. Con él he dado un paso adelante. Desde el principio me enseña, vemos vídeos, analizamos jugadas y se está viendo la evolución”.

Precisamente, del técnico recuerda que fue en el clásico de la Liga pasada cuando le dijo que jugaría en la banda para marcar a Vinicius. Y el uruguayo se salió frenando al brasileño. "Recuerdo que me dijo que jugaría de lateral para contrarrestar a su mejor jugador que es Vinicius y tenía claro el rol en el partido. El equipo lo hizo muy bien. Pude aportar y ayudar con un gol. Fue un tanto especial. Necesitábamos ganar. Muy contento. Me gusta trabajar el balón parado y salió el gol y fue muy bonito”, dijo.

”.