Araujo se sincera sobre su salud mental: "Necesitaba ayuda y decidí alejarme"

El defensor uruguayo del FC Barcelona, Ronald Araujo, concedió una sincera entrevista a The Athletic en la que abrió su corazón sobre los duros momentos que vivió durante la temporada 2025/26. El central de 27 años reveló cómo la ansiedad, las amenazas de muerte a su familia y la presión del fútbol de élite le llevaron a una depresión, obligándole a tomar una baja indefinida en diciembre para priorizar su bienestar.

Durante la temporada, Araujo intentó seguir adelante como capitán, pero todo se desbordó tras su expulsión en el partido de Champions League contra el Chelsea en Stamford Bridge el 25 de noviembre. Ese momento fue el punto de inflexión: "Sabía que algo no estaba bien", confesó. Tras acumular estrés por el rendimiento irregular, críticas en redes y amenazas a su mujer e hijas ("Como no podían meterse conmigo directamente porque no miro redes, buscaron otras formas"), decidió pedir ayuda al club. Barcelona le concedió un permiso sin fecha fija.

Araujo fue expulsado en el partido frente al Chelsea / VALENTÍ ENRICH

En ese período, viajó a Israel (incluyendo sitios sagrados en Belén y Jerusalén) para reconectar espiritualmente, un viaje clave en su recuperación junto al apoyo de Hansi Flick y los profesionales. Volvió a los entrenamientos a finales de diciembre y contribuyó al título de Liga conseguido por los culés.

En la entrevista, Araujo destacó lo más valioso que sacó de esta experiencia: "Aunque no he jugado tantos minutos, esta ha sido la temporada en la que más he aprendido. He crecido mucho mentalmente. He aprendido a ser mejor esposo, mejor padre, a ver las cosas de otra manera y a ponerlas en perspectiva". Admitió que los futbolistas también sufren: "La gente piensa que porque somos futbolistas y ganamos mucho dinero no tenemos preocupaciones, pero sí. Muchas cosas pasan en el mundo del fútbol y se acumulan, te generan estrés".

Sobre el Barcelona y su futuro

Araujo mostró gratitud total al club: "No es fácil decirle a un club como el Barça: 'Mira, me está pasando esto, necesito ayuda, necesito parar y alejarme'. Lo hice sin miedo. Estoy muy agradecido porque se lo tomaron muy en serio y me ayudaron muchísimo". Elogió a Deco, Alejandro Echevarría, la junta, el presidente y sus compañeros. También valoró el apoyo de la afición en su regreso: "Me emocionó mucho oírles cantar 'Uruguayo, uruguayo'. Hay dos mundos: el de las redes, que es una locura, y el real".

Pancarta de ánimos a Araujo en las gradas del Spotify Camp Nou / EFE

Con contrato hasta 2031, el uruguayo se mostró ilusionado: "Me siento muy bien en Barcelona, estoy muy feliz aquí. No tengo miedo a quien tenga que enfrentar porque tengo mucha confianza en mí mismo. Creo que los mejores años están por venir y los afrontaré con una madurez renovada".

De cara al Mundial 2026

Araujo ya está centrado en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, al que definió como "un técnico brillante que saca lo mejor de ti". Uruguay debuta en el Grupo H ante Arabia Saudita y se medirá también a España (con varios compañeros del Barça). "Va a ser un partidazo. Tenemos muchas ganas de enfrentarlos", afirmó. Pese a una pequeña lesión muscular reciente, el central está listo para debutar por fin en un Mundial tras perderse el de 2022 por lesión.

Araujo cerró enfatizando el rol de su fe: "Mi fe ha sido clave. Reconectar con mi verdadero yo, reconectar con Dios. Eso ha sido fundamental, junto a la ayuda de profesionales. Pero conectar a nivel espiritual ha sido la clave de todo. Me ha dado vida". Su historia normaliza un tema tabú en el fútbol y muestra a un jugador más fuerte y maduro.