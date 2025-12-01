Araujo sigue sin entrenar antes de recibir al Atlético

El Barça ha saltado a entrenar esta mañana a las 11.00 en la que ha sido la última sesión en la Ciutat Esportiva antes de recibir mañana al Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou. Ronald Araujo sigue sin trabajar con el grupo y continúa con ligeras molestias derivadas de su reciente indisposición. El central uruguayo ha llegado a las 10:15 a la Ciutat Esportiva, el horario reservado para los jugadores lesionados o con pequeñas molestias que no participarán en el entrenamiento, en lugar de hacerlo a las 9.30 que es cuando la plantilla estaba citada para desayunar y preparar la sesión.

Ter Stegen vuelve con el grupo

La buena noticia ha sido el regreso de Marc André ter Stegen, que por fin ha podido completar un entrenamiento con el grupo tras muchos meses apartado. El portero alemán ha mejorado sus sensaciones después de la operación en la espalda y ha saltado al césped del Camp Tito Vilanova junto a sus compañeros con total normalidad.

La sesión también ha contado con la presencia de los canteranos Dro y Tommy, que han participado con normalidad y apuntan a la convocatoria. Quien también ha regresado a la sesión con normalidad es Frenkie de Jong. El neerlandés se ausentó del partido por motivos personales y ayer ya volvió con total normalidad en la sesión posterior al partido del Alavés.

La importancia de sumar

Conseguir los tres puntos mañana es vital. El Barça llega tras una semana en la que venció sin brillar, pero venció, que al final es lo que cuenta. Su triunfo tuvo aún más valor después del empate del Madrid en Montilivi, en un partido gris del equipo de Xabi Alonso, más cuestionado que nunca. Por eso, estos duelos deben ganarse como sea. Aunque Flick admita que no está del todo convencido con la actuación del equipo, victorias así permiten sumar y, como esta semana, arrebatarle el liderato al Madrid.