Araujo sigue dando pasos y acercándose a su mejor nivel

Una de las mejores noticias que dejó el partido de Praga contra el Slavia, además de la victoria, fue el buen rendimiento que ofreció Ronald Araujo. El uruguayo saltó al terreno de juego en el minuto 79 de partido sustituyendo a Alejandro Balde y se colocó como central al lado de Eric Garcia. Supo cortar cualquier intento de contragolpe de los checos y se impuso en el juego aéreo. Una carrera ganada a un delantero local provocó los elogios de Hansi Flick, que se abrazó a su jugador nada más acabar el partido.

“Ha sido un gran momento, el ganar el uno contra uno en aquella carrera, como ha defendido, nos ha ayudado mucho y por ello he ido directo hacia él. Hay que seguir paso a paso con Araujo. Lo necesitamos. Es potente y rápido, cualidades que necesitamos en un defensa", explicó el técnico alemán. Flick no fue el único miembro de la plantilla azulgrana que se mostró efusivo con Araujo. Además de ser felicitado por su entrenador, que está muy contento con su evolución, también fue felicitado por sus compañeros en el vestuario del Eden Arena, mostrándole total confianza a quien, tras la marcha de Ter Stegen al Girona cedido hasta final de temporada, se ha convertido en el primer capitán de la plantilla.

El jugador, por su parte, acabó el partido con muy buenas sensaciones y muy satisfecho con su actuación en los minutos que le dio Flick. Su compromiso es total sabiendo que es el primer capitán y tiene claro que poco a poco irá dando pasos e irá a más para volver a alcanzar en las próximas semanas su mejor versión .

Lo cierto es que el uruguayo dio ante el Slavia de Praga un paso más en su camino hacia la normalidad tras regresar a los entrenamientos en los primeros días de este 2026. Araujo, tras ser expulsado en Stamford Bridge el 25 de noviembre, decidió parar. Mentalmente, no estaba bien para seguir jugando a fútbol. Tras el parón navideño, se sintió preparado para volver con el grupo. El retorno a la competición ya era otra cosa y se haría de firma progresiva y cuando el jugador, siempre en consenso con Flick, quisiese. Viajó a Arabia Saudí para estar con el grupo y después de quedar fuera de la convocatoria en la semifinal ante el Athletic, se sentó en el banquillo ante el Real Madrid, entrando al campo para jugar el descuento y levantando el trofeo de campeones. No tuvo minutos ni en Santander ni en San Sebastián, pero sí en Praga ante el Slavia, una muestra de que cada vez está mejor.