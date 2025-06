Araujo sale en la foto de la derrota de Uruguay

No está siendo precisamente la temporada de Ronald Araujo. El uruguayo empezó el curso, aún recuperándose de una lesión muscular importante, pero desde su vuelta no ha logrado recuperar su mejor nivel. Flick trató de conectarlo al equipo dándole minutos para que llegara al momento clave de la temporada a buen nivel, pero Araujo no está logrando mostrar su mejor versión. Ni con el Barça ni con su selección.

Su actuación ante el Inter en el Giuseppe Meazza hizo que volviera a estar en el centro del debate, pero no fue solo un partido: en líneas generales Araujo transmite la sensación de haber perdido confianza y explosividad en las acciones defensivas. Algo parecido le ocurrió esta madrugada con Uruguay en la derrota ante Paraguay (2-0). Bielsa le dio la titularidad en el centro de la defensa junto a Giménez, pero salió en la foto en uno de los goles de Paraguay.

Un control fatal

El central azulgrana controló mal un balón en una jugada que parecía inofensiva y lo aprovechó Enciso, que fue derribado en el área por Araujo cuando se escapaba para encarar solo a Mele. Era el minuto 81 y Paraguay marcaba el definitivo 2-0 de penalti. En el minuto 13' la Albirroja ya se había adelantado en el marcador con un tanto de cabeza del mediocampista Matías Galarza, del Talleres de Córdoba argentino, quien aprovechó en el área un mal despeje también de cabeza del uruguayo Manuel Ugarte.

Araujo completó los noventa minutos en una derrota de Uruguay que cae al quinto lugar de la clasificación, mientras Paraguay es ahora tercera. En la decimosexta jornada, que se jugará el próximo martes, Uruguay recibirá a Venezuela y Paraguay visitará a Brasil.

De momento, Bielsa está dándole un papel importante a Araujo en el centro de la defensa, a pesar de que el técnico apostó por el azulgrana como lateral derecho en sus primeros pasos como seleccionador de Uruguay. Desde el regreso de su lesión, el técnico está tratando de consolidar un centro de la defensa con Ronald y Giménez, pero la selección uruguaya no transmite buenas sensaciones.

Leve autocrítica

“Amargo, queríamos la victoria. Es evidente que no jugamos bien, no hicimos buen partido y perdimos”, indicó el uruguayo sobre la derrota. En clave personal, el central del Barça no se escondió respecto a su error que costó el penalti del 2-0: “Quizás tenía que pegarle de primera. Intenté salir jugando y ellos estaban muy arriba. Son cosas del fútbol, y a pensar en el martes”, apuntó.

“No estamos generando como podemos por la calidad de jugadores que tenemos, y atrás concedimos y es duro porque nos caracterizamos por defender bien”, explicó sobre el mal momento de juego de los charrúas. “Es evidente que no están saliendo los resultados, trabajamos para ganar, para que Uruguay esté ahí arriba y no nos está saliendo. Toca seguir trabajando y confiando en el entrenador y en el equipo, y el martes buscar la victoria en casa, que es importante”.

Ficha técnica:

2. Paraguay: Roberto Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete; Junior Alonso, Diego Gómez (Ramón Sosa m.76), Andrés Cubas, Matías Galarza (Mathías Villasanti m.69); Miguel Almirón (Ángel Romero Villamayor m.89), Julio Enciso (Alejandro Romero Gamarra m.89) y Antonio Sanabria (Gabriel Ávalos m. 70).

0. Uruguay: Santiago Mele; Guillermo Varela (Rodrigo Zalazar m.61), Ronald Araújo, José María Giménez, Mathías Olivera (Joaquín Piquerez m.46); Manuel Ugarte, Nahitan Nández, Giorgian de Arrascaeta (Agustín Álvarez Martínez m.85); Facundo Pellistri (Brian Rodríguez m.77), Maximiliano Araújo y Rodrigo Aguirre.

Goles: 1-0, m.13: Matías Galarza. 2-0, m.81: Julio Enciso, de penalti.

Árbitro: El argentino Darío Herrera amonestó a los paraguayos Matías Galarza y Juan José Cáceres.

Incidencias: Partido por la fecha 15 de la eliminatoria sudamericana al Mundial de 2026, disputado en el estadio Defensores del Chaco, de Asunción