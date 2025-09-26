Araujo vuela en el Tartiere y se acuerda de Gavi

"Pienso que está demostrando que este año está a un mejor nivel. Es nuestro capitán, ha marcado y estoy contento con él. Está jugando con más confianza. Es normal: sabíamos que era un proceso después de la lesión". Hansi Flick concedió a Ronald Araujo su mejora evidente en los últimos encuentros. El alemán está gestionando con cura los minutos del uruguayo que crece en cada partido, a pesar de ser un habitual en las rotaciones.

En el Carlos Tartiere, como ya ocurrió en Newcastle, volvió a dejar buenas sensaciones. Araujo ya no parece un elemento extraño en la fórmula de Flick del fuera de juego. El uruguayo ya no sale en la foto y cada vez parece más coordinado con Cubarsí.

Flick sigue con el casting de la pareja de centrales. Ante el Oviedo volvió a apostar por Ronald y Pau, como ya ocurrió en el debut liguero o en Saint James' Park. Y lo hizo sin renunciar a Eric Garcia, que se ha convertido en el gran comodín de la defensa.

En el Tartiere, Eric jugó en los dos laterales. "Sé dónde empiezo pero muchas veces no sé dónde acabo", dijo bromeando tras el partido. También tuvo minutos en la recta final Christensen, porque el alemán quiere tenerlos a todos en dinámica.

El Barça sigue ajustándose a la marcha de Iñigo Martínez con Pau Cubarsí como nuevo líder de la defensa. Araujo sigue tratando de reivindicar su papel en este equipo y la sensación es que aún tiene margen de mejora. Tras el encuentro se mostró muy satisfecho con la actuación del equipo y cómo supo reaccionar a un gol en contra. "Creo que nos precipitamos al principio pero al final lo hemos sacado. El equipo ha demostrado que sabe jugar bajo presión".

Araujo no solo fue uno de los mejores correctores del equipo en el Tartiere. También acabó marcando en los últimos instantes con un remate de cabeza, donde supo anticiparse a su par con un gran cabezazo tras un córner. Un tanto marca de la casa con dedicatoria a Gavi haciendo el '6' con las manos, el dorsal del canterano.

El uruguayo es uno de los jugadores más cercanos a Gavi en el vestuario y ha estado encima de él en las últimas horas. Los dos saben lo que es tener que superar lesiones importantes y verse después expuestos a las críticas. En el caso de Araujo parece estar cada vez más cerca del futbolista que se convirtió en uno de los mejores centrales del mundo.

El reto de Araujo era doble: recuperar su mejor versión física y adaptarse a un estilo que parecía jugarle en contra. Acostumbrado a brillar defendiendo hacia atrás a base de duelos individuales, ahora tiene que defender hacia adelante y estar pendiente permanentemente del fuera de juego. Araujo se ha visto obligado a reinventarse y cada vez está más cerca de la versión que necesita Flick.