Araujo, ¿reserva o reservado?

Tras ser titular en los dos primeros partidos de Liga (Mallorca y Levante), Ronald Araujo se ha quedado sin tener minutos en los dos siguientes (Rayo Vallecano y Valencia). Este último, tras un parón internacional que tuvo que cubrir con su selección, Uruguay, y que le llevó a tener tan solo dos entrenamientos antes del partido contra los ches. Pero el motivo de reservarlo también podría tener otra intención por parte de Hansi Flick: estar a punto para un debut en la Champions League, en Newcastle, que el técnico alemán tiene marcado en el calendario, consciente de que va a ser un compromiso extremadamente difícil.

Víctor Navarro

Una difícil decisión

Lo cierto es que la pareja formada por los canteranos Eric Garcia y Pau Cubarsí rayó a un muy buen nivel en el histórico partido del Estadi Johan Cruyff. Hasta ahora, el de Martorell había ocupado el lateral diestro dejando en el banquillo a Koundé, pero el francés retornó al carril. Especialmente inspirado estuvo 'Cuba', dueño de la defensa y de quien partió el primer gol con un pase de tiralíneas para Ferran Torres que culminó Fermín.

Hansi Flick le tiene mucha confianza a Ronald Araujo, quien parece tener una espina clavada en la Champions League, donde algunas de sus actuaciones han sido, cuanto menos, controvertidas. Pero el charrúa podría ser el futbolista indicado por el técnico alemán para hacer frente a la preocupación que puede significar enfrentarse a un delantero rival que roza los dos metros de altura. Concretamente, mide 1,88m.

Nick Woltemade, que arrancó la temporada en el Stuttgart, es el fichaje estrella de un Newcastle que trató de frenar la decepción causada por la intempestiva salida de Alexander Isak al Manchester United. El delantero alemán sub-23 fichó por 30 millones de euros, aunque su valor de mercado se ha elevado a los 75 'kilos' tras brillar en el pasado Europeo sub-21 y haber dado el salto a la absoluta germana, donde ya suma cuatro internacionalidades aunque todavía está por estrenar su cuenta realizadora.

Con las 'urracas' sí ya ha logrado estrenarse Woltemade. Y fue el mismo día de su debut, el pasado sábado, cuando marcó el único gol del partido para dar los tres puntos a los de Eddie Howe ante el Wolverhampton. Un gol marca de la casa, al recibir un medido centro y levantarse por encima de su marcador para cabecear a la red.

El Newcastle jugará mucho a los centros laterales para el remate de su estrella y será necesario pararle con un buen marcaje y ayudas. Ronald Araujo, en caso de ser el elegido, tendrá un durísimo examen para resarcirse en la Champions.