Araujo se reincorpora a la selección uruguaya

Ronald Araujo aterrizó este martes por la mañana en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, completando su retorno a la selección uruguaya después de viajar a Madrid para recibir atención médica por una lesión en el gemelo.

El jugador, autorizado por el cuerpo técnico de Marcelo Bielsa, explicó que optó por tratarse con profesionales de su confianza. "Tengo una lesión pequeña en el gemelo, por ese motivo me fui a hacer el tratamiento", declaró a su llegada.

Araujo insistió en que la molestia se produjo durante un entrenamiento, pero descartó que se debiera a una sobrecarga excesiva: "Ha sido todo muy controlado", aseguró. Lanzó balones fuera al ser preguntado sobre el alcance y la exactitud de la lesión: "Ojalá que venga el doctor y lo explique".

El defensor se mostró ilusionado con el Mundial y prometió trabajar al máximo para recuperarse lo antes posible. "Prometo dar todo de mí para estar lo antes posible", afirmó. Su objetivo principal es llegar al debut de Uruguay ante Arabia Saudita el 15 de junio, aunque reconoció que, si no es posible, peleará por estar disponible en los siguientes encuentros.

El zaguero también recordó el duro momento que vivió en el Mundial de Qatar 2022, donde una lesión le impidió disputar ningún partido. Esta misma noche, la Celeste partirá rumbo a Cancún y luego se instalará en Playa del Carmen, donde concentrará de cara al Mundial. El equipo viajará con los 26 convocados y un grupo de juveniles.

El Barça, descontento

Por su parte, en el FC Barcelona existe un notable malestar por la gestión de la lesión de Ronald Araujo con la selección de Uruguay. El central llegó a la concentración con un edema en el gemelo y el club había advertido claramente al cuerpo técnico de Marcelo Bielsa que debía realizar trabajo diferenciado durante la primera semana para evitar riesgos.

Araujo, en un entrenamiento con la selección de Uruguay de preparación para el Mundial 2026 / URUGUAY

Sin embargo, el entrenador y sus asistentes ignoraron las indicaciones y lo sometieron a doble sesión de entrenamientos junto al resto del grupo, lo que derivó en una minirotura muscular. Araujo decidió entonces viajar de urgencia a España para tratarse con sus médicos de confianza, que confirmaron el diagnóstico y le prepararon un plan específico de recuperación.

Esta situación pone en serio peligro su presencia en el debut mundialista de Uruguay ante Arabia Saudita. Desde el Barça lamentan que no se respetara el protocolo acordado, especialmente teniendo en cuenta el historial de lesiones musculares del jugador. El club compara el caso con el de Lamine Yamal, quien sí está siguiendo al pie de la letra las pautas de recuperación con España.