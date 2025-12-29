Araujo, el regreso del guerrero tras un necesario reposo

Era un día muy especial en líneas generales, pero sobre todo para un futbolista que viene pasando una época complicada. Ronald Araujo dijo basta tras el partido contra el Chelsea. En una situación muy poco habitual en el mundo del fútbol (y que desgraciadamente suele salir poco a la luz), uno de los capitanes del Barça se reunió con el club y pidió parar un tiempo por salud mental.

El charrúa se ha mentenido a lo largo de este tiempo ejercitándose por su cuenta, pero alejado de los focos. Ha pasado un par de semanas en su tierra, con su familia, desconectando y pasando las Navidades. También estuvo de viaje espiritual en Israel unos días. Intentando ayudar a sanarse por dentro para recuperar el orden en su cabeza.

VUELTA A LA RUTINA

Este lunes, en el regreso al trabajo del Barça tras las breves vacaciones invernales, Ronald volvió a cumplir con su rutina habitual. Apareció con su coche por la entrada de la Ciutat Esportiva sobre las 16h de la tarde, saludó a sus compañeros, realizó un poco de gimnasio y de calentamiento y sobre las 17:35 apareció con el grupo por el césped del Johan Cruyff.

Araujo, durante el entrenamiento / EFE

Más de 5.500 personas esperaban con ansia al equipo. Y uno de los más aclamados, junto a los habituales Lamine, Pedri o Raphinha, fue Ronald. Sonriente y agradeciendo el cariño de la gente, Ronald participó en los ejercicios con normalidad. Salió bromeando con Fermín, formó rondo junto a Ferran, Eric, Rashford, Pedri o Lamine.

SIN PRESIÓN PARA VOLVER

Con cánticos de "uruguayo" de fondo, Ronald participó luego en la conservación y luego, tras una sesión suave de apenas una hora, se dedicó a firmar autógrafos, hacerse fotos y lanzar balones a la grada. Alguna pancarta dedicada a él, alguna bandera de su país y, en definitiva, recibiendo un calor que, seguro, le vendrá genial para afrontar este regreso paulatino a la competición.

Por ahora, no se marca plazos para volver a enfundarse la camiseta. La lógica nos dice que no será todavía este sábado ante el Espanyol en el derbi. Piano piano.