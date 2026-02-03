Araujo regresa a lo grande: gol y celebración especial con Flick

Si la derrota contra el Chelsea de finales de noviembre marcó un antes y un después en la temporada del FC Barcelona, pues supuso una dura dosis de realidad para el equipo de Hansi Flick y le demostró que tenía mucho trabajo por hacer para acercarse a su mejor versión competitiva, para Ronald Araujo ese encuentro aún significó un mayor cambio de paradigma. El central uruguayo, que fue expulsado en Stamford Bridge, necesitó parar unas semanas para sobreponerse mentalmente y estar en condiciones de recuperar su nivel.

70 días después de esa fatídica noche en Londres, el charrúa volvió a ser titular. Ronald, que regresó a la competición en la final de la Supercopa de España y pudo levantar el trofeo, había disputado cuatro 'ratos' en este 2026 (ante el propio Madrid, el Elche, el Slavia Praga y el Copenhague) antes de la visita copera al Carlos Belmonte. Flick le concedió en tierras manchegas la oportunidad de ser de la partida... y él la aprovechó para sumarse a la causa blaugrana con una sobria actuación con gol incluido. El técnico alemán los necesitará a todos en el tramo decisivo de la temporada y toda ayuda será más que bienvenida. Y más en una línea defensiva que sufre para blindar la portería culé.

Si en la primera mitad Araujo fue un muro para los atacantes del Albacete con buenas anticipaciones, rápidas correcciones y, sobre todo, una intervención en el último momento para frustrar un ataque peligrosísimo de Antonio Puertas (tras la que recibió la felicitación de Joan Garcia en una acción surrealista, pues el guardameta abandonó el terreno de juego y provocó un córner), en la reanudación exhibió su poderío aéreo para marcar el segundo gol del Barça de la noche y allanar el camino hacia las semifinales. El charrúa se deshizo fácilmente de su marca y remató con contundencia un preciso centro de córner de Marcus Rashford desde la esquina para marcar su tercer tanto del curso.

Ronald celebró por todo lo alto la diana y, después de una celebración en la que se tapó la cara con una mano y con la otra señaló el cielo, fue a abrazar a Hansi Flick para agradecerle su confianza. El míster siempre le apoyó en su proceso de recuperación, le dio todo el tiempo que necesitaba para desconectar y reponer fuerzas y está gestionando su regreso a los terrenos de juego de forma paulatina. En el Carlos Belmonte completó unos 78 minutos muy serios antes de ser sustituido por Jules Koundé y registró 69 intervenciones, 52/54 en pases, 4/4 en envíos largos, cinco duelos ganados, siete contribuciones defensivas, tres recuperaciones y un disparo.