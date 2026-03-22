Araujo recupera su mejor versión y ya ejerce de killer

Ronald está de vuelta, pero no hablamos del central del Barça que desde hace tiempo disputa minutos con cierta regularidad en el conjunto de Flick. La versión que el uruguayo ofreció frente al Rayo, por primera vez desde su regreso, empieza a parecerse a la imagen del defensa poderoso que dominaba con claridad en el uno contra uno y, además, se erigía en un auténtico peligro cada vez que se incorporaba al ataque en acciones a balón parado.

Flick volvió a apostar por Araujo en el once inicial frente al Rayo aunque, una vez más, el uruguayo se vio reciclado al lateral derecho (queda claro que la pareja Cubarsí-Gerard Martín, de momento, es incuestionable). Curiosamente, a la primera de cambio, apenas transcurridos unos segundos, Fran Pérez se la lio y a punto estuvo de subir al marcador el 0-1. Solo una intervención mágica de Joan García evitó el desastre.

Aviso y reacción

Fue la única vez en la que Ronald sufrió. El accidente inicial quedó en una simple anécdota. Segundos después del susto, el uruguayo no solo iba al corte de forma magistral sino que además presumía de fino estilista en la salida del balón. Fue el principio del recital.

Araujo se mostró invulnerable en defensa y empezó a prodigarse en ataque. Sus subidas siempre fueron con criterio y buscando continuamente hacer de apoyo junto a Lamine para intentar forzar superioridades en la defensa rayista.

La guinda llegó en el minuto 24. A la salida de un saque de esquina, Ronald se fue en busca del segundo palo, le ganó perfectamente la posición a Pathé Ciss y cabeceó un magnífico centro de Joao Cancelo. El charrúa perforó el marco de Augusto Batalla en uno de esos goles vitales para abrir el camino de la victoria.

No es la primera diana de Ronald en la presente temporada. De hecho es el tercer gol en lo que va de campeonato liguero: Oviedo y Girona ya sufrieron las acometidas del capitán azulgrana. En Copa del Rey, Araujo también participó en la eliminación contra el Albacete anotando otro gol.

Sin duda, una gran noticia para el conjunto de Flick. El técnico no solo ha recuperado a un defensa más para la causa sino que por fin parece disponer de un futbolista TOP al que se esperaba desde hace meses.