Araujo recupera la confianza de la mano de Bielsa

Ronald Araujo volvió a disputar 90 minutos en el partido que enfrentó a la selección de Uruguay ante Chile en el Estadio Nacional de Santiago. El partido acabó en tablas (0-0) en un duelo que ya era intrascendente para los charrúas con el billete para el próximo Mundial del 2026 en el bolsillo. Eso sí, el duelo sirvió para ver de nuevo a un Ronald Araujo a buen nivel.

Araujo no pudo jugar el primer partido de esta ventana ante el Perú, con victoria celeste por 3-0, debido a la acumulación de amonestaciones. En esta ocasión sí fue de la partida y sobresalió para dar solidez al combinado de su país.

El trabajo con Marcelo Bielsa le ha devuelto la confianza para jugar el balón con los pies. Así lo reflejan los medios de Uruguay, como es el caso del diario 'Ovación'. En su uno por uno del encuentro explica que Araujo fue "la primera opción de salida con pelota de Uruguay. Estuvo muy seguro en el juego aéreo y con los pases. No pudo hacerlo en el complemento porque el equipo se vio superado y no pudo adelantarse. No tuvo errores, sobrio partido".

Marcelo Bielsa es el actual seleccionador de Uruguay / Associated Press/LaPresse / LAP

Este partido le vendrá muy bien para recuperar la confianza después de haber sido suplente en el último con el Barça ante el Rayo Vallecano. Ronald ofreció lagunas importantes en el choque ante el Levante en el Ciutat de València, por lo que tanto él como Cubarsí fueron suplentes en Vallecas. Eric Garcia y Christensen fueron los centrales elegidos para este encuentro.

Araujo es el segundo capitán del Barça, aunque está ejerciendo de primero por la lesión de Ter Stegen. Recuperar su mejor versión es uno de los objetivos de Flick y Bielsa le ha echado una mano. Araujo fue valiente contra Chile y no le tembló el pulso a la hora de subir con el balón controlado para repartir juego con el resto de sus compañeros.

Uruguay ya no se jugaba nada, mientras que Chile apuraba sus opciones de entrar en el Mundial, pero finalmente se ha quedado fuera por tercera vez consecutiva. El partido tenía su exigencia y Araujo lo saldó con buena nota.

Dura competencia

Araujo volverá estar el jueves a disposición de Hansi Flick para el partido del domingo ante el Valencia, si bien puede tener complicada la titularidad ya que Christensen ofreció un gran rendimiento con Dinamarca, mientras que Pau Cubarsí y Eric Garcia son otras dos opciones.

Cubarsí solo jugó 45 minutos en el partido de España ante Bulgaria en Sofia, mientras que Eric Garcia se quedó en Barcelona trabajando al no haber sido citado por De la Fuente para la selección española.