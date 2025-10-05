Araujo rechazó cuatro ofertas este verano

Ronald Araujo tiene contrato con el FC Barcelona hasta 2031 y ganas de cumplirlo. Otra cosa es que no tenga un papel importante o no se sienta importante los próximos años, pero a día de hoy tiene muy claro que quiere triunfar en el Barcelona.

Este verano, durante el mes de julio, su cláusula de rescisión bajó a 60 millones de euros. Araujo estaba a tiro de tentaciones. Y estas se produjeron. Una vez más, la Juventus se movió para intentar llevárselo, pero también lo hicieron Liverpool (ante la amenaza de la salida de Konaté), Tottenham y Chelsea. La respuesta por parte del jugador a sus representantes fue clara: no quería salir del Barcelona. Quiere triunfar aquí. Se quiere sacar la espina de las últimas Champions.

Está tan centrado que ha celebrado la no convocatoria de su selección para la paliza en este parón. El combinado charrúa disputará dos amistosos en Malasia, ante la República Dominicana y Uzbekistán.

Araujo es capitán con brazalete y ejerce como tal. Basta ver como fue de los más cercanos que no tardaron en arropar a Gavi tras el mazazo que recibió el jugador. El propio futbolista andaluz pidió que vinieran sus más íntimos.

Araujo sabe que esta temporada es muy importante también en el club para asentarse en la selección uruguaya en el próximo Mundial y ve que Flick está contando con él en las rotaciones en la zona central.