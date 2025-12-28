Araujo 'reaparece': las primeras palabras tras su parón

Ronald Araujo ha vuelto a dejarse ver, aunque sea de forma indirecta. El central del FC Barcelona reapareció públicamente a través de un vídeo navideño difundido por la Federación Uruguaya de Fútbol, en el que se escuchan sus primeras palabras desde que, a finales de noviembre, el jugador decidiera frenar su participación tras el partido ante el Chelsea para preservar su salud mental. Un mensaje alejado del foco deportivo, pero significativo por el contexto y por el prolongado silencio del futbolista durante todo el mes de diciembre.

El Barça, a través de Hansi Flick en una rueda de prensa posterior al duelo en Londres, comunicó entonces que Araujo no estaba disponible por motivos personales, priorizando su bienestar en un momento delicado y pidiendo respeto por el futbolista. Desde aquel encuentro europeo, el uruguayo no ha vuelto a entrar en una convocatoria culé pese a la escasez de centrales, aunque ha mantenido actividad física en solitario, alternando trabajo de gimnasio y entrenamientos individuales.

Reaparición navideña

El vídeo compartido por la selección charrúa con motivo de las fiestas navideñas no entra en cuestiones futbolísticas, pero sí ofrece una imagen humana del jugador. Araujo recuerda uno de los regalos más especiales de su infancia: la primera pelota “buena, de las originales” que le regaló su madre. “Se gastó una buena plata. Me dormí toda la noche abrazado a esa pelota”, explica el central, evocando una escena que refleja sus orígenes y la importancia del apoyo familiar en su carrera.

Además, el defensa del Barça también se permitió un tono más distendido, bromeando sobre su debilidad por los postres caseros. “Termino el asado y quiero un budín con ensalada de frutas de mi vieja. Ahora tienen dulce de leche, chocolate… me puedo comer tres igual”, comentó entre risas. Un Araujo cercano, reconocible, y muy lejos de la presión competitiva de las últimas semanas.

Sin prisa en Barcelona

En clave Barça, la prioridad sigue siendo completar el proceso de recuperación personal antes de dar pasos deportivos. Araujo tiene contrato en vigor hasta 2031 tras renovar hace un año su vinculación y es una pieza estructural del proyecto, pero su ausencia ha obligado a Flick a recomponer la defensa y a tirar de soluciones alternativas como reubicar a Gerard Martín en el centro de la zaga.

Su ‘reaparición’, aunque simbólica, sirve al menos para constatar que el jugador vuelve poco a poco a escena. El siguiente paso, veremos si para este regreso del parón navideño, será volver a hacerlo sobre el césped, aunque desde el club no se marcan ninguna fecha. No hay prisa y Araujo será quien marque los tempos.