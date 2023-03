Araujo: “Lo daremos todo por ganar"

El defensa uruguayo admite que el triunfo los acercaría al gran objetivo de ganar la Liga Está convencido que el ambiente que se vivirá en el Spotify Camp Nou los ayudará en el camino

Ronald Araujo será, sin lugar a dudas, uno de los hombres del clásico en el Spotify Camp Nou. Es un partido hecho especialmente para futbolistas apasionados como él. Que los viven des del primer al último minuto y que se contagian del ambiente que los rodea. “Ya tengo ganas que acabe todo y jugar el partido”, nos reconoce mientras se somete a una sesión fotográfica con SPORT.

Empieza a estar harto de tanta previa, entrevistas, sesiones de Zoom con distintos medios y de posados para los fotógrafos. Desea que empiece a rodar ya el balón en el templo azulgrana y sentir la presión que siempre existe en un clásico.

Este, además, es especialmente trascendental porque una victoria del Barça los dejaría a 12 puntos del Real Madrid, una distancia prácticamente insalvable para los de Ancelotti. Quizá sea la última oportunidad de subirse al tren de la Liga para los madridistas y el reto de Araujo y el Barça es arrebatársela y asestarles un golpe anímico definitivo.

Medio título está en juego y el Real Madrid tiene poco que perder y saldrá a por todas. El reto del Barça no puede ser otro que salir con la misma actitud, olvidándose de la clasificación y afrontando el duelo como si fuera una final, que se lo parece.

“Esperamos un partido muy duro, porque tienen grandes jugadores pero nosotros también tenemos nuestras armas. Estamos en un buen momento y lo daremos todo por ganar. Serían tres puntos muy importantes para estirar la ventaja y acercarnos a nuestro objetivo, que es ganar la Liga”.

En caso de victoria serían doce puntos de diferencia pero Araujo mantiene un discurso prudente hacia fuera. “Esto es fútbol, es largo y queda mucho todavía”, afirma. Araujo quiere su primera Liga después de tener en su palmarés una Copa del Rey y la Supercopa de España.

Defensa...y ataque

En el último clásico, el de Copa, el Barça hizo un auténtico partidazo en defensa. Pese a jugar en el Santiago Bernabéu apenas concedieron un remate a los de Ancelotti.

Para el duelo de mañana, en casa, deberán dar un paso adelante en el aspecto ofensivo porque jugando a la ruleta rusa a veces te puede salir cruz. “Confiamos en nuestros delanteros y estamos convencidos que la gente que tenemos en el ataque va a convertir”.

Eso sí, se muestra orgulloso de la solidez que han conseguido esta temporada en la defensa. El conjunto de Xavi es un auténtico muro para sus rivales, que no saben como meterle mano.

Araujo considera que la consistencia atrás está dando mucho al equipo. “Defensivamente debemos seguir por el mismo camino. Estamos haciendo un gran trabajo, recibiendo pocos goles, que es un gran objetivo y para nosotros un factor muy importante”.

Espera un ambientazo

También lo será el público del Spotify Camp Nou. El uruguayo no tiene ninguna duda que el estadio se llenará y como dice el tópico, la afición será el jugador número 12. “Espero un gran ambiente, con nuestra gente animando, el estadio lleno. La gente nos está apoyando, no sólo en este partido, que es especia, sino en toda la temporada. Y eso es muy importante. A mi, me pone muy contento”, dice. Araujo ya es un ídolo en el feudo azulgrana.

Un clásico dentro del clásico

Los últimos Barça-Real Madrid vienen marcados por un duelo particular que promete dejar episodios de gloria en la historia de estos duelos. Un clásico dentro del Clásico. Es el que mantiene con Vinicius. Pocos defensas saben marcar al brasileño como lo hace él, hasta el punto que lo llega a desquiciar. Es su ‘kryptonita’. Lo anula por completo.

Porque, pese a su envergadura, Araujo le aguanta una carrera y en el cuerpo a cuerpo no le da ni un respiro gracias a su intensidad implacable. Actuando Araujo de antiVinicius, al Barça de Xavi le ha ido muy bien contra el Real Madrid, con cuatro victorias. Que siga la racha.