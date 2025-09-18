Araujo: "Lo de Rashford es increíble, es espectacular tenerlo así de enchufado"

El capitán Ronald Araújo fue uno de los primeros en dar declaraciones tras la victoria del Barça por 1-2 ante el Newcastle en el estreno de la Champions League. El central uruguayo valoró el encuentro tras salir de inicio para cubrir a Nick Woltemade, suplente sorpresa en los locales. “Sabíamos que era un partido muy difícil con mucho físico. Se complicó con el 2-1, pero el equipo quiso, jugó, tuvimos la pelota y corrimos. Era muy importante empezar la Champions así”, comentó.

También aclaró su estado físico, después de ser captado varias veces tocándose la parte trasera del muslo: “Estaba cansado y acalambrado preguntando cuánto faltaba, pero el esfuerzo es tremendo. Simplemente es un calambre, no es nada más”. Sobre el rival, destacó el trabajo previo: “Analizamos mucho al Newcastle y sabíamos que los 15 primeros minutos iban a ser durísimos. Este campo siempre es complicado, pero nos vamos satisfechos”.

El uruguayo aprovechó para elogiar al gran protagonista de la noche: Marcus Rashford. “Es increíble. Hace lo mismo en los entrenamientos. Es espectacular tenerlo con nosotros y ojalá pueda seguir haciéndolo mucho tiempo”. También se refirió a Pau Cubarsí, sustituido con molestias: “Creo que tenía una molestia en la rodilla, habrá que ver”.

FLICK, SATISFECHO

El técnico Hansi Flick también valoró la victoria. Preguntado por los goles de Rashford, explicó: “El gol de cabeza ha sido muy bueno, pero el segundo también, es difícil quedarse con uno. Tiene que coger confianza y le estamos ayudando, pero no me sorprende en absoluto lo que ha hecho hoy, es un grandísimo jugador”.

El alemán quiso resaltar la madurez de su centro del campo: “Con Frenkie y Pedri no es fácil presionarnos. Me encanta que jueguen con tanta confianza. Lo que veo es que jugamos seguros y eso, para mí, es muy importante”.

JOAN, GRAN ESTRENO EN CHAMPIONS

Uno de los nombres propios fue Joan García, que debutó en la Champions bajo palos. “Ha sido muy emocionante debutar en un campo así. Sabíamos que los primeros minutos serían muy importantes. Han tenido una ocasión que he podido sacar y a partir de ahí hemos ido creciendo”, explicó.

El guardameta comparó su rol con el vivido en el Espanyol: “Seguramente no participo tanto con las manos, pero sí con los pies. Son dos estilos muy distintos. Me estoy sintiendo muy cómodo. Es un estilo que me favorece”.

Preguntado por una posible convocatoria con España, respondió con humildad: “Eso no depende de mí. Yo seguiré trabajando. Si algún día puede llegar, estaré muy contento”. Y, al igual que Araújo, se rindió ante Rashford: “Me he puesto las manos a la cabeza, ha sido increíble. Hacer un partido así en un momento así tiene mérito. Me alegro por él, se lo merece”.

RASHFORD, EUFÓRICO

El extremo británico fue el hombre de la noche con sus dos goles y se mostró radiante tras el triunfo: “He visto el segundo gol y ha sido muy bueno. Hemos hecho un gran partido en un estadio muy complicado”. Sobre sus tantos, analizó: “El gol de cabeza es más difícil, mientras que el segundo es más plástico. Al final es una cuestión de confianza y de atreverse de cara a portería”.

Rashford también se refirió a su rápida adaptación: “Estoy disfrutando mucho de esta nueva cultura y de este país. A medida que pase el tiempo, estoy convencido de que podré mostrar un fútbol todavía mejor”.