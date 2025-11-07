Araujo, Rashford y Casadó alucinan con el Spotify Camp Nou... y con la afición

La 'Gent blaugrana' vivió una jornada muy especial. El viernes 7 de noviembre queda para los anales de la historia del Barça, pues después de dos años y medio pudo regresar al Spotify Camp Nou. Es cierto que fue para presenciar un entrenamiento y con las obras todavía en marcha; pero la sensación de estar de vuelta en casa impregnó a los miles de asistentes: aficionados, directivos y, por supuesto, al staff técnico y los jugadores.

Para algunos se trataba de la primera vez que pisaban el 'verde' del Estadi; para todos era poder empezar a saber qué sentirán cuando dentro de unas semanas vuelvan a jugar allí. Y para todos, fue la plataforma para soñar cómo será el coliseo culé cuando esté finalizado...

Algunos de los jugadores atendieron a los medios oficiales del club para transmitir sus sensaciones después de sentir el aliento de los aficionados y fotografiarse y firmar autógrafos a muchos de ellos. El capitán Ronald Araujo confesaba sentirse "muy feliz. Es una ilusión tremenda volver al Camp Nou", remarcaba el defensa uruguayo. "Todo el mundo sabe lo qué es este estadio, lo que impone", añadió al mismo tiempo que miraba a su alrededor señalando el Spotify Camp Nou. Y, por supuesto, Ronald tuvo palabras de agradecimiento a los aficionados: "El público no defrauda, siempre está ahí. Es una motivación para el equipo, estamos trabajando bien y les daremos alegrías", vaticinó.

Cumplir un sueño

Marcus Rashford ofreció las sensaciones del recién llegado que empieza a conocer qué es el Barça y lo que supone para el club reabrir su 'templo': "Tengo muchas ganas de jugar aquí con la camiseta del Barça", aseguró el delantero inglés. "El Camp Nou es uno de mis estadios favoritos y jugar aquí con el Barcelona va a ser una sensación increíble".

También pasó por los micrófonos un culé de cuna como es Marc Casadó. El centrocampista reflejó a la perfección el sentimiento que les transmitían desde la grada: "Nos sentimos como en casa aquí", confesó. "El ambiente ha sido increíble, la afición ha estado espectacular". Aunque lleva toda una vida en el club y ya se ha consolidado en la primera plantilla, el centrocampista de Sant Pere de Vilamajor tiene todavía una asignatura pendiente: "Todavía tengo el sueño de jugar aquí y espero que se cumpla pronto".