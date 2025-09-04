Araujo, a por el punto mundialista con Uruguay

Comprometido siempre con la selección uruguaya, Ronald Araujo cuando se enfunda la celeste (igual que la azulgrana, vaya), se deja la piel. El central del Barça es uno de los grandes estandartes de la selección que dirige Marcelo Bielsa. Junto al madridista Fede Valverde, son las dos referencias de un combinado charrúa que tiene a tocar la gloria mundialista.

Uruguay ha navegado con paso firme en el grupo clasificatorio de la CONMEBOL a lo largo de estos meses. Hasta el punto de que únicamente necesita, valga la redundancia, un punto para asegurar al 100% de forma oficial su participación en la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. De hecho, probablemente perdiendo los dos partidos que quedan conseguiría igualmente el billete. Pero la celeste quiere amarrarlo en casa ante Perú esta próxima madrugada en España (noche en suelo uruguayo). En Montevideo y ante su gente.

INTOCABLE PARA BIELSA

Araujo no podrá liderar la zaga charrúa esta madrugada al estar sancionado por acumulación de tarjetas. Imprescindible para Bielsa, el técnico argentino tendrá que buscar una alternativa frente a una selección peruana que ya no tiene opciones de entrar ni en la repesca. Contexto perfecto para que sea una noche de celebración en la capital charrúa en un Estadio Centenario que presentará un lleno absoluto con más de 60.000 personas. El de Rivera acompañará al equipo en todo momento y será uno más en una noche muy importante.

Ronald Araujo posa para SPORT en la Ciutat Esportiva / Valentí ENRICH / Sport

En caso, como todo parece indicar, de que Uruguay alcance ante Perú su billete para la Copa del Mundo, el combinado celeste se desplazará a Santiago de Chile para disputar en la madrugada de martes a miercoles en España el último choque del clasificatorio en un duelo que apunta a intrascendente para los dos combinados. La 'Roja' es última y hace ya varias jornadas que está fuera y sin opciones de estar en la Copa del Mundo.

SIN NADA EN JUEGO EN CHILE

Previsiblemente, Ronald sí sería titular en ese último partido de esta fase de clasificación para poner la 'guinda' a una ventana internacional trascendente para Uruguay y su historia reciente. Sería el quinto Mundial seguido en el que participaría la celeste. Una cita importantísima para el zaguero azulgrana, que no pudo sumar ni un minuto por una fatídica lesión en 2022 y que llega al próximo verano en su plena madurez y convertido en uno de los líderes del combinado charrúa.