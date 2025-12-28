Araujo se probará con el grupo este lunes

Ha pasado un mes más o menos desde que Ronald Araujo se reuniera con el Barça acompañado de sus agentes para pedir un tiempo al club, un paréntesis por salud mental después de atravesar una mala racha. Al charrúa le afectó mucho la expulsión ante el Chelsea, aunque se trata de una situación que ya venía de antes. El central se encontró con la comprensión total del club barcelonista, que le ofreció desde el primer momento toda la ayuda que necesitara y dejó en sus manos la fecha de regreso. Sin presiones.

A lo largo de estas semanas Ronald se ha dejado ver algunos días por las instalaciones de la Ciutat Esportiva Joan Gamper entrenando en solitario y haciendo gimnasio y también se marchó unos días de viaje espiritual a Israel junto a su mujer. La evolución ha sido positiva, si bien ni el futbolista ni el Barça han querido acelerar el proceso ni marcarse fechas de regreso.

DESCONEXIÓN FAMILIAR EN URUGUAY

Ronald puso rumbo hace unos 10 días a su tierra natal, Uruguay, para pasar unos días con su familia. Allí se ha ejercitado en las dependencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol y ha continuado trabajando para mantenerse en forma, siempre con el seguimiento y las pautas de los preparadores y fisios del FC Barcelona.

Araujo posa junto a su familia / @abioliivera

El jugador ya está de regreso a Barcelona después de esta desconexión con su familia y, en principio, como se apuntó antes de las vacaciones y confirma Mundo Deportivo, regresará este lunes a los entrenamientos con el grupo. La idea es probarse e ir entrando en dinámica con sus compañeros otra vez. Así lo tenía también entendido el club, si bien hay mucha cautela y en todo momento entienden que el jugador es quien debe ir dando los pasos. Eso sí, su presencia ante el Espanyol en el derbi, salvo sorpresa, estaría prácticamente descartada.

SIN FECHA DE REGRESO A LA COMPETICIÓN

Ronald acudirá a la Ciutat Esportiva este lunes, un día diferente en el que el equipo de Flick realizará una sesión a puertas abiertas para que el barcelonismo pueda seguir in situ un día de entrenamiento de sus ídolos. Un día mágico para familias y niños y niñas en el que, seguro, habrá muchas sorpresas. En principio, se espera que Ronald, un mes después, pueda saltar al césped. Aunque eso no implica que vaya a regresar en breve a la competición. Será él mismo, junto al staff técnico, quien irán marcando los tempos. Sin prisa y sin precipitarse y siempre que el futbolista se vea fuerte y con confianza tras este bache emocional.