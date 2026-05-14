Araujo no piensa moverse del Barça

Ronald Araujo no disputó ni un minuto en el Clásico del pasado domingo en el que el Barça ganó la Liga. El uruguayo tampoco tuvo minutos el miércoles en Vitoria contra el Alavés a pesar de los muchos cambios que hizo Hansi Flick en el once. Es una realidad que ha perdido protagonismo esta temporada, como también lo es que la dirección deportiva busca un refuerzo para el eje de la defensa de cara al próximo curso, por lo que la competencia para Araujo, que ya la tiene en las figuras de Cubarsí, Eric Garcia, Gerard Martín y Christensen, aumentaría.

A pesar de todo ello, el uruguayo, con contrato hasta el 30 de junio del 2031, solo piensa en azulgrana. Tiene claro que la próxima temporada seguirá vistiendo la camiseta del Barça y capitaneando un grupo en el que se siente muy a gusto. Araujo es consciente de que mientras estuvo recuperándose del problema de salud mental que tuvo tras el partido contra el Chelsea de noviembre y que lo tuvo alejado de la dinámica de grupo durante más de un mes, Hansi Flick consolidó a otros compañeros en el centro de la defensa, caso de Cubarsí y Eric primero y Gerard Martín más tarde.

Aunque, como a cualquier profesional, le gustaría jugar siempre, el uruguayo entiende que su protagonismo en el equipo haya descendido, pero también ha visto como el técnico confía en él, habiendo gozado de la titularidad ante el Rayo Vallecano y el Espanyol, en la ida de los octavos de final de Champions contra el Newcastle y teniendo muchos minutos en la vuelta tras la lesión de Eric.

Araujo levanta el trofeo de la Liga con toda la plantilla / Valentí Enrich

Araujo está muy feliz en un grupo que le ayudó mucho cuando lo pasó mal y muy contento con el trato que siempre ha recibido por parte de su entrenador. Flick es como un padre para la mayoría de integrantes de la plantilla del Barça y estuvo muy pendiente de Ronald mientras tuvo que parar. Siempre ha sido el alemán muy directo con los jugadores. Por ejemplo, quiso dejarle claro al uruguayo que si ante el Alavés alineaba a Álvaro Cortés junto a Cubarsí era para premiar a los jóvenes del filial que han entrenado a lo largo de la temporada con el primer equipo.

Por todo ello, el central charrúa se siente muy a gusto en un grupo muy unido, guardando una excelente relación con los más jóvenes, a los que cuida y aconseja. Se siente cómodo y privilegiado por liderar una plantilla que es una familia y por ello, a pesar de no haber jugado ante el Real Madrid, festejó el título como el que más tras tener el privilegio de levantar el trofeo como capitán para después dirigirse a la afición. Considera que la Liga es un buen colofón a una temporada que ha sido difícil para él a nivel personal. También por ello, disfrutó mucho de la rúa que el equipo hizo el lunes por las calles de Barcelona.

Roanld Araujo celebra con Marc Bernal su gol al Rayo Vallecano / Dani Barbeito

Araujo tiene como próximo objetivo gozar todavía de minutos en los dos partidos de Liga que le quedan al Barça contra el Betis y el Valencia para después concentrarse con la selección de Uruguay con la mirada puesta ya en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México que alzará el telón el próximo 11 de junio. Uruguay está en el grupo de España, integrado también por Arabia Saudí y Cabo Verde.

Una vez acabe su participación en la Copa del Mundo y tras unas semanas de descanso, volverá a la disciplina azulgrana con la intención de convencer a Flick de que debe ser titular la próxima temporada. Hasta el momento, en la actual, ha participado en 36 partidos, con un total de 1.543 minutos y cuatro goles marcados, un par de ellos muy importantes para el título liguero, pues sirvieron para que el Barça lograse la victoria contra el Girona y también ante el Rayo Vallecano.