Araujo solo piensa en el Barça

Tras un Mundial para olvidar, por una inoportuna lesión en un gemelo y la eliminación de la selección de Uruguay en la primera fase del torneo, Ronald Araujo se incorporará el próximo lunes a los entrenamientos del Barça. Lo hará totalmente recuperado de la lesión que no le permitió jugar ninguno de los tres partidos del combinado de Marcelo Bielsa en el Mundial y con el único pensamiento de hacer una gran pretemporada y ganarse la titularidad en el equipo de Hansi Flick.

Araujo tiene contrato con el Barça hasta el 30 de junio del 2031 y su única idea es la de seguir vistiendo de azulgrana. No tiene ninguna intención de salir, pues está seguro de sus posibilidades y de que Flick dará las mismas opciones de jugar a todos los centrales que tiene en la plantilla: Cubarsí, Gerard Martín, Christensen, Eric Garcia y el propio Araujo, aunque bien es cierto que a Eric, el técnico alemán, lo ve más en el lateral derecho compitiendo con Jules Kounde.

El uruguayo llega a la pretemporada totalmente recuperado de la lesión en el gemelo que sufrió con Uruguay y que le llevó incluso a realizar un viaje relámpago a España para ser visitado por los servicios médicos del FC Barcelona. El pasado lunes, cuando el equipo de Flick inició la pretemporada, Araujo se personó en la Ciutat Esportiva para ser examinado por los doctores del club y, como capitán, saludar a todos sus compañeros. También estuvo en la Ciutat Esportiva Joan Gamper el martes y lo ha estado este miércoles para realizar trabajo de readaptación y pisar ya el lunes el césped como un toro.

Araujo tuvo un serio contratiempo la pasada temporada. Tras ser expulsado en el campo del Chelsea, el uruguayo tuvo un problema de salud mental que provocó que tuviese que parar durante un tiempo, volviendo a la dinámica del equipo coincidiendo con la Supercopa de España que el Barça ganó en Arabia Saudí. Hasta final de temporada, tuvo menos presencia en el equipo. Flick consolidó la pareja de centrales formada por Cubarsí y Gerard Martín y el uruguayo participó en 23 encuentros pero saliendo desde el banquillo en la mayoría de ellos.

El uruguayo, siempre agradecido a sus compañeros, técnicos y también al club por el apoyo que recibió mientras estuvo de baja, realizó el papel de capitán ayudando al grupo en todo momento y tratando de ofrecer su mejor versión cuando Flick contó con él. En esta próxima temporada seguirá así, aunque no esconde que, como cualquier futbolista, es ambicioso y quiere gozar de más minutos y más protagonismo. Por ello, llegará el lunes dispuesto a realizar una gran pretemporada y luchar por la titularidad, estando siendo al servicio de Flick y del equipo.