Araujo pide un tiempo al Barça

Flick había explicado en rueda de prensa que la de Araujo es "una situación personal", sin dar más detalles. El técnico germano no explicó de qué se trataba, pero estaba claro que algo pasaba con el central uruguayo.

Ronald lleva sin entrenar con el grupo desde el pasado miércoles en Stamford Bridge. Pese a que inicialmente se habló de un virus estomacal, según ha podido saber SPORT se trata de algo más delicado.

ENCUENTRO CON SUS AGENTES Y EL BARÇA

El charrúa se ha reunido junto a sus agentes con el Barça este mediodía en la Ciudad Condal. El jugador ha explicado al club que se encuentra bien físicamente, pero que a nivel emocional no está bien para trabajar con normalidad con sus compañeros y estar listo para la competición.

Desde el Barça se ha sido totalmente comprensivo con el contexto y con la franqueza del jugador. Algo que sucede mucho en el mundo del fútbol, pero que no suele salir a la luz ni se suele exteriorizar. Y es un tabú que hay que romper y normalizar y no dejar que se trate solo de forma interna y más privada. Lógicamente, depende del protagonista, en este caso el jugador.

Los agentes de Ronald Araujo entrando a la Ciutat Esportiva / SPORT

En la entidad azulgrana se valora mucho la figura de Ronald. Es uno de los capitanes y uno de los jugadores más queridos del vestuario. De hecho, en la plantilla ha cerrado filas por completo con el zaguero. Recientemente, el uruguayo organizó un asado de confraternización en su casa con toda la plantilla. Señal de la ascendencia que tiene y el liderazgo en un equipo que está mostrándose más irregular que una temporada anterior de ensueño.

MARGEN PARA RECUPERARSE

Ronald ha pedido un tiempo al Barça de margen. No unos días determinados, sino un poco de espacio para ir lidiando con esta situación complicada y poder volver más fuerte a nivel mental. Laporta el otro día ya expresó su total apoyo a Ronald y aseguró que se estaba siendo totalmente injusto después de la expulsión ante el Chelsea.

Imágenes de la comida en casa de Araujo / Marc Gómez / Redes de Ronald Araujo

A Ronald, lógicamente, le afectó mucho esa situación del juego. A partir de ahora, todos los agentes en el Barça deben alinearse para ayudar al charrúa en este camino. En cualquier caso, la interlocución entre las partes es total y los profesionales de la entidad catalana están a total disposición del barcelonista.