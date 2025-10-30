Araujo, a un paso de entrar en un top 10 histórico del Barça

El partido de este domingo entre FC Barcelona y Elche puede convertirse en uno muy especial para Ronald Araujo. Si Hansi Flick decide darle minutos al uruguayo, el defensa igualará el número de partidos totales que disputó Neymar Jr. con la camiseta blaugrana y entrará en el top 10 de futbolistas americanos con más encuentros en la historia del club.

El defensa, en estos momentos, suma 185 partidos con el primer equipo del Barça, mientras que Neymar -que ocupa la 10ª posición- disputó 186 encuentros en las cuatro temporadas que estuvo jugando en la capital catalana: desde 2013 hasta 2017.

En esta particular clasificación, el líder no es otro que Leo Messi, quien puso fin a su etapa como blaugrana con 778 encuentros. Una cifra, prácticamente, inalcanzable y a años luz del segundo, Dani Alves, que vistió la elástica culer en 408 ocasiones; y de Javier Mascherano, que cierra el podio con 334 duelos en el club catalán.

También aparecen en el ránking futbolistas de la talla de Rafa Márquez (242 partidos), Rivaldo (235), Ramón Alberto Villaverde (224), Ronaldinho (207) y Adriano Correia (189), según recoge la web oficial del FC Barcelona. Así pues, si las lesiones le respetan, Araujo podría durante este mismo curso llegar a situarse en séptima posición.

El tercer uruguayo con más partidos en la historia del Barça debutó con el primer equipo hace seis años: el 6 de octubre de 2019 contra el Sevilla. Un día agridulce, puesto que acabó siendo expulsado con tarjeta roja. Desde entonces, ha anotado 12 goles (el último, contra el Girona sobre la bocina, dándole la victoria a los culers) y ha repartido siete asistencias; además de haber ganado dos Ligas, dos Copas y dos Supercopas.