Araujo, con muchas opciones de viajar a Arabia

Tras la derrota ante el Chelsea en Champions del 25 de noviembre, partido en el que Ronald Araujo fue expulsado, el defensa uruguayo del Barça pidió a técnicos y directivos del club parar. No se veía en condiciones de seguir jugando y necesitaba desconectar del fútbol para solucionar un problema de salud mental. Poco más de un mes después, el lunes 29 de diciembre, el central volvía a los entrenamientos con el grupo.

Fue un primer paso y los próximos se darán poco a poco. No entró en la lista de convocados para el derbi porque todavía no se ve preparado para jugar, pero sí estuvo presente en Cornellà para animar a sus compañeros desde la grada junto a Gavi. El Barça descansó este domingo y volverá este lunes a los entrenamientos. Al término de la sesión, Hansi Flick facilitará la lista de convocados para viajar a Arabia Saudí, donde los suyos jugarán el miércoles ante el Athletic la primera semifinal de la Supercopa.

La expedición se subirá al avión rumbo a Yeda a las 12.30 horas del mediodía y se espera que Araujo forme parte de ella. No está todavía decidido que así sea, pero según fuentes del club, todo apunta a que el uruguayo viajará a Arabia Saudí. Quizá no viaje para jugar el partido contra el Athletic ni una hipotética final, pero sí para estar junto al grupo, algo que le puede ir muy bien para seguir evolucionando e ir dejando atrás sus problemas de salud mental. También para entrenar e ir recuperando ritmo y sensaciones, pues si las cosas van bien, el equipo estará una semana en Yeda. En cualquier caso, como han indicado varias veces tanto Flick como el presidente Joan Laporta, todo está en manos del jugador. Él será quien vaya diciendo cuando dar los siguientes pasos.

Otro futbolista que podría viajar a Arabia Saudí, aunque sin opciones de jugar, es Gavi. El andaluz cayó lesionado de menisco en septiembre y se estima que su vuelta a los terrenos de juego podría producirse durante el próximo mes de febrero. Viajar a Arabia Saudí puede irle muy bien teniendo en cuenta las enormes ganas que tiene de incorporarse a la vida grupal.