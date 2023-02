Araujo: un muro infranqueable anda desatado

El charrúa dio un nuevo recital y fue el jugador más destacado del encuentro con una ración descomunal de entrega y potencia Está en un momento de forma espectacular y contra el United tendrá una reválida de primer nivel

No hubo quien le superase: ni por alto ni por bajo, ni al contragolpe ni en ataque estático: más que nunca, Ronald Araujo fue un muro inexpugnable en el estadio de La Cerámica. Es difícil decir si el de ayer fue su mejor partido con la casaca azulgrana, pero con seguridad uno de los más destacados.

La actuación del uruguayo desquició a todos los delanteros del Villarreal, que parecían ‘monigotes’ chocando contra una pared de hormigón. Pero no un pedazo de piedra plantado sobre el césped precisamente, sino un muro que llegaba a todo, dinámico, ágil. Tanto en espacios cortos como en su especialidad, que no es otra que correr a campo libre y medirse con el que se tercie. En especial soñaría ayer con él un Yéremi Pino que protagonizó varias cabalgadas junto al charrúa y no pudo ganar ni una. Impotencia en estado puro la del canario.

DESCANSO ANTE EL CÁDIZ

Lo que quizás da más valor a lo que hizo ayer Araujo es que jugó condicionado por una cartulina amarilla desde el minuto 43. Más de una mitad entera lidiando con ese peligro y salvándolo con maestría. Una tarjeta, por cierto, que acarrea suspensión y que le hará perderse el próximo partido de Liga en el Camp Nou ante el Cádiz. Sí estará, con seguridad en el once inicial, el jueves en la ida de Europa League ante el United.