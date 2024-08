Araujo no descartaría salir del Barça y no le gustaría que le dejasen sin inscribir hasta enero

Ronald Araujo ha comenzado ya la recuperación de su importante lesión muscular, que le impedirá comenzar la temporada. El futbolista estaría molesto con el Barça ante la posibilidad de que no sea inscrito hasta el mes de enero por su lesión y no descartaría una salida de la entidad, incluso, en este mercado, según el periodista uruguayo Nicolás Saavedra. Las negociaciones para su renovación estarían estancadas por lo que podría pasar de todo.

Según estas informaciones, Araujo estaría analizando su futuro de forma contínua y no tiene tomada ninguna decisión aunque hay aspectos que no le han gustado en el Barça durante estos últimos meses. El central no tiene nada claro aceptar que el club no le inscriba hasta enero porque cree que puede recuperarse antes de su dolencia y si se queda sin dorsal no podrá jugar hasta el próximo mes de enero. El central uruguayo también se enfadó cuando nadie le defendió tras su expulsión ante el PSG e, incluso, tuvo sus más y sus menos con Gundogan por las críticas que recibió de forma abierta.

Ronald Araujo tiene la oferta de renovación del Barça desde el pasado mes de enero, pero sus agentes siguen sin contestar. La propuesta no acaba de convencer económicamente al futbolista y termina contrato en el 2026 por lo que si fuerza las cosas, el club blaugrana podría optar por colocarle en el mercado. El director deportivo, Deco, era partidario de una venta en caso de no cerrar la ampliación de contrato y el uruguayo manejaba propuestas muy importantes.

Ya en el mes de enero, el Bayern se interesó por ficharle, pero Araujo descartó en ese momento negociar. Antes de la Copa América, el Manchester United contactó con el entorno del jugador para intentar su contratación pero su lesión parece haberlo frenado todo. El escenario seguiría abierto según comentan desde Uruguay y el central va a escuchar ofertas antes de tomar la decisión final sobre su futuro deportivo.