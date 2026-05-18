Araujo: "Cuanto más lío tiene el Madrid, mejor para nosotros"

Ronald Araujo fue el invitado del programa de este lunes de 'La Revuelta' y repasó distendidamente la actualidad del FC Barcelona. El capitán blaugrana volvió a explicar por qué levantó la mano y pidió "ayuda profesional" en un momento de la presente temporada, no se 'mojó' demasiado sobre la pelea de Fede Valverde con Aurélien Tchouaméni aunque aseguró que su compatriota "es un gran profesional y una gran persona" y, entre bromas, dejó entrever que aún le queda "una renovación" con la entidad culé.

El central charrúa dejó claro en una conversación relajada con David Broncano que iba a entrar al trapo en las provocaciones del presentador. "¿De qué valió? Te quedaste sin nada", respondió Araujo cuando el humorista, fan del Atlético de Madrid, le recordó la eliminación de la Champions League en el Metropolitano. No fue tan contundente al valorar la crisis del Real Madrid, pero sí que reconoció que "cuanto más lío tienen, mejor para nosotros". "Es nuestro rival", naturalizó.

"No vi la rueda de prensa de Florentino. ¿La pelea entre Valverde y Tchouaméni? Fede es un gran profesional y una gran persona. No sé realmente lo que pasó. Le preguntaré cuando lo vea en la selección. A veces la prensa se inventa muchas cosas que no son reales", opinó Ronald sobre el club blanco.

Sobre el "buen momento" del Barça, precisamente en el día en el que "fuimos al museo a entregar la copa de campeones de Liga" junto con un "contento" Joan Laporta, Araujo aseguró que "queríamos llegar a los 100 puntos en Liga, pero no se pudo". Puso en valor el zaguero el pleno de victorias en casa en la competición doméstica: "Estamos muy contentos".

Tal como explicamos en SPORT, el futbolista uruguayo solo piensa en continuar en el Spotify Camp Nou a pesar de la complicada temporada que ha vivido entre los problemas de salud mental y la pérdida de protagonismo. Tiene contrato hasta 2031 y no solo quiere cumplirlo, sino que pretende ampliarlo una última vez más. "He renovado dos veces con el Barça desde que debuté y creo que me queda una renovación más", dijo mientras se pensaba su respuesta a la clásica pregunta sobre su dinero en el banco.

"La decisión de parar me cambió la vida"

Aunque el programa transcurrió entre bromas y muchas risas, también hubo tiempo para recordar el momento del curso en el que Araujo dejó de jugar porque no se sentía preparado mentalmente para hacerlo. "Tomé la decisión de parar. No lo había visto en la élite del fútbol antes de que lo hiciera yo. Existen muchos tabús todavía, pero en un equipo como el Barça, tomar esta decisión fue duro, pero importante", empezó reflexionando.

"Venía guardando esto desde hacía mucho tiempo. Deportivamente no me sentía como soy yo. Se mezcló un poco todo y fui acumulando cosas. Era de hablar poco y me lo iba guardando todo, también cosas de infancia. Con mi mujer hablaba, pero poco. Me lo guardaba prácticamente todo para mí, pero llegó un momento en el que exploté. No me sentía yo, ni en casa ni jugando a fútbol. Había dejado de disfrutar de lo que más me gusta. Levanté la mano y pedí ayuda profesional; me ayudaron muchísimo, pude hablar, expresarme y sanar cosas. Hay muchas cosas que se van acumulando y llega el momento en el que salió todo. Esta decisión me cambió la vida. Ya me siento bien", relató.