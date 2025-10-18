Araujo: "Les dije que si entraba, iba a marcar, y todos se rieron"

De pequeño jugaba de delantero, pero con los años se convirtió en un muro en defensa. En el derbi contra el Girona en el Estadi Olímpic, Ronald Araujo volvió a sus orígenes. Con varias bajas importantes —Ferran, Lewandowski, Lamine— y sin recambios en ataque, Hansi Flick dio entrada al uruguayo en el 82’ por Casadó, vaciando el medio del campo y dejando al central arriba, aprovechando su facilidad para rematar y su instinto goleador. Lo que parecía un movimiento desesperado se convirtió en heroico: Araujo firmó el gol del triunfo en el último minuto del añadido, dando al Barça tres puntos cruciales antes de la Champions y el clásico.

Araujo celebró la victoria con alegría y humildad, ya calmado después de desatarse y quitarse la camiseta ante la grada, en los micrófonos de DAZN: “Feliz por la victoria, era importante sumar tres puntos de cara al próximo partido. Se nos complicó un poco, el Girona plantó cara y jugó muy bien. Pero lo importante es que el equipo demostró carácter y fuerza hasta el final y nos llevamos una victoria muy, muy importante”.

Para Ronald, la victoria reflejó la garra y la valentía del equipo: “Este equipo tiene un poco de todo, puede jugar bien y puede hacer otras cosas, como pelear hasta el final. Lo demostramos el año pasado, esa valentía. Sabíamos que veníamos de dos derrotas duras y con hambre y trabajo sabíamos que podíamos llegar a la victoria en esta victoria importante para la Champions y el clásico”, añadió

Y contó una anécdota divertida: “Todo el mundo sabe que jugaba de delantero de pequeño, si jugase más allí, podría meter muchos más. No, es broma. Sí, me ha preguntado el míster antes si podía jugar arriba. Les dije a los compañeros cuando calentábamos: ‘Si entro, meto gol’. Y todos se rieron. Pero así fue. Muy feliz”. Y más allá de la épica, el uruguayo destacó la importancia del triunfo para lo que viene: “Después de una victoria cambia todo, se puede trabajar mejor. Sabemos que tenemos que seguir creciendo, ajustando detalles, pero esta victoria es importante”.

Ronald Araujo celebró con euforia su gol que dio la victoria contra el Girona / Dani Barbeito

Fermín: "Así también hay que ganar"

También fue protagonista Fermín López, que volvió a jugar casi un mes después —no lo hacía desde el 21 de septiembre—, y, pese a que su entrenador ya había advertido que no estaba para disputar los 90 minutos —como también ocurría con Lamine Yamal—, su entrada agitó el partido. El centrocampista entró con energía, tuvo un par de ocasiones claras que salvó Gazzaniga y dio al Barça la chispa que necesitaba en el segundo tiempo.

“Así también hay que ganar los partidos a veces. Ha sido un partido muy difícil, hemos fallado ocasiones, ellos en la primera parte también. Ha sido muy difícil, pero al final hemos metido el gol”, reconoció Fermín tras el encuentro sobre la manera de ganar en el último minuto. “Lo hemos intentado hasta el final, tenemos muchas lesiones, jugadores importantes que hemos vuelto ahora y los que quedan. La segunda parte ha sido más de caos pero creo que nos merecíamos la victoria y la hemos conseguido”, añadió..

Sobre su regreso, el andaluz no escondió la mezcla de cansancio y satisfacción: “Un poco cansado pero bien. Buenas sensaciones y ahora a seguir cogiendo ritmo”. La victoria ante el Girona no solo mantiene vivo al Barça en la pelea liguera, sino que también deja la buena noticia de recuperar piezas clave como Fermín, que vuelve con la misma intensidad con la que se marchó