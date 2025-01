Araujo-Juventus: esta vez puede ir en serio

La Juventus de Turín está decidida a llevarse a Ronald Araujo. Como contó SPORT este miércoles, el club transalpino tiene al charrúa en lo más alto de su lista de deseados y tratará de convencer tanto a Barça como a jugador en los próximos días. En medio de un ambiente enrarecido entre el zaguero y la entidad azulgrana, una cosa está clara: los italianos creen que el uruguayo podría estar abierto a un cambio de aires. El Barça pasa la pelota a Ronald y también a la Juve, a la que insta a formalizar una oferta intersante de traspaso y no de cesión. Estas son las claves de un asunto que esta vez sí podría ir en serio.

¿Hasta dónde llegará la Juve?

El interés de la Juve es real, es muy fuerte. Los italianos necesitan un central tras la lesión de Bremmer y han marcado a Araujo como gran prioridad para este invierno. Ahora bien, el hecho de que Ronald salga de una lesión provoca que en la entidad transalpina sean más partidarios de una cesión hasta final de curso. Dicha opción no es del agrado del Barça, por lo que la Juventus deberá comprometerse a almenos una cesión con opción de compra obligatoria si quiere hacerse con el jugador. Antes, claro, deberá recibir la luz verde de Ronald, a quien difícilmente los azulgranas dejarán salir por menos de 45-50 millones de euros.

Una renovación encallada

Es evidente que los progresos para la renovación del charrúa no son tan satisfactorios como ambas partes pretenderían. El club desliza que le ha trasladado varias propuestas verbales al jugador, mientras que este considera que merece un trato mejor. Araujo acaba contrato en 2026 y la idea del Barça es renovar al jugador antes de que entre en su última temporada. Si no hay acuerdo, eso sí, el club prefiere optar por un traspaso antes que dejar salir libre a cualquier jugador. En una negociación todas las partes tensan la cuerda y aún hay margen, pero el tiempo corre y el riesgo de que esta se rompa es cada vez mayor.

La promesa de Alemany y Cruyff

Cuando el central renovó con el Barça por última vez, en abril de 2022, el club había ampliado también otros contratos de jugadores por los que se hizo un esfuerzo económico para adecuar su situación salarial. Por cuestiones de 'fair play', la subida que le plantearon Mateu Alemany y Jordi Cruyff al uruguayo no fue tan generosa en comparación con la de otros casos de similar 'status'. Entonces quedó medio apalabrado que Ronald ayudaba al club y hacía un esfuerzo pero que en la siguiente renovación sería el Barça quien haría el esfuerzo.

También una cuestión deportiva

No es fácil para un jugador del caché de Ronald entender que su entrada en el elenco de Flick tenga que ser tan progresiva. Hace semanas que el charrúa está listo pero, por ahora, su protagonismo sigue siendo muy limitado. Más de lo que desearía. Es evidente que el técnico confía mucho en la dupla Cubarsí-Íñigo y eso también inquieta al uruguayo, que no acaba de ver respetados sus galones y que frente al Athleti no disputó ni un minuto. No solo eso, sino que el más que probable fichaje de Jonathan Tah agranda las dudas del capitán respecto a su rol.

Fiascos y líos institucionales

Situación individual al margen, la realidad es que la etapa de Araujo en el primer equipo del Barça ha coincidido con un momento muy delicado para la institución. Los descalabros europeos de los últimos años, los problemas extradeportivos, el ruido constante y ahora lo vivido con las inscripciones de Olmo y Pau Víctor también son un elemento que pueden hacer dudar a cualquiera que tenga sed de proyectos ganadores, títulos y estabilidad. Ronald aterrizó joven en Barcelona pero 'ya' tiene 25 años y todavía no ha disputado ni siquiera unas semifinales de Champions.

Todo en el aire

¿Qué sucederá? A día de hoy hay muchas dudas y pocas certezas. El club siempre ha mantenido que no pretende desprenderse de los grandes jugadores y Araujo siempre lo ha dado todo por el Barça. Es cierto que recientemente no fue contundente a la hora de decir que quiere continuar como azulgrana, pero su compromiso con el escudo siempre ha sido máximo y además siempre se ha dejado la piel en el campo. Para que una operación de ese calibre llegue a buen puerto deben alinearse múltiples factores. No uno o dos, sino muchos. Que le Juventus acepte ofrecer un traspaso, que llegue a la cifra que pida el Barça, que los italianos logren convencer a Ronald y que este se atreva a dar el paso definitivo de cambiar de aires. Difícil, pero no imposible. En el matrimonio que conforman Araujo y el Barça hay ahora más dudas que nunca y esta vez sí podría ser algo más que una simple partida de póker.