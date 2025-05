Araujo, el gran ausente de una sesión con un espectador de lujo

El Barça ha realizado la última sesión antes del duelo de este domingo (19: 00 h) ante el Villarreal en Montjuïc. La gran ausencia del entrenamiento ha sido Ronald Araujo, que tuvo que ser sustituido ante el Espanyol por unas molestias en la rodilla. El uruguayo también protagonizó una de las grandes anécdotas de la rúa, tras sufrir una aparatosa caída.

La sesión ha contado con un espectador de lujo: el exseleccionador Joachim Löw, un viejo conocido de Flick, ya que el actual entrenador del Barça fue su segundo durante su primera etapa en la selección alemana. Flick le cogería el relevo a Low más tarde ya como entrenador principal.

Previa FC Barcelona VS Villareal. Foto Javi Ferrandiz / Javi Ferrándiz / SPO

Iñigop Martínez, de aniversario

El técnico azulgrana ha dirigido una sesión sin grandes novedades en la que no han participado, además de Araujo, los lesionados Ferran Torres, Koundé y Marc Bernal. Sí lo ha hecho un Ter Stegen que tiene muchos números de ser titular en las últimas dos jornadas y cogería el relevo de Szczesny.

Otro de los protagonistas del último entrenamiento ha sido Iñigo Martínez, que ha sufrido el clásico pasillo con motivo de su 34 aniversario. El ex del Athletic fue uno de los jugadores más aclamados durante la rúa del viernes. También uno de los más activos en el autocar que llevó a los jugadores del Barça.

Flick esta vez apenas ha dado pistas sobre el once de mañana, ya que ha organizado un partidillo però con equipos muy mezclados y sin completar equipos de once jugadores. Se espera que el técnico alemán apueste por muchas novedades en el once una vez logrado el campeonato liguero.