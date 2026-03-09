Araujo, el gran asterisco en Saint James' Park

Hansi Flick tiene muy pocas dudas para el once del Barça en St. James' Park. Con las bajas seguras de Koundé, Balde y Frenkie de Jong, se reducen las opciones de mover al equipo y solo en defensa queda algún asterisco por el perfil del rival.

El Barça se mide a un equipo que destaca por su envergadura. Futbolistas como el delantero Woltemade (1,98), el central Dan Burn (2,01 metros) o Joelinton (1,86) son solo algunos ejemplos del potencial aéreo del conjunto inglés. A pesar de esta amenaza, todo apunta a que Flick volverá a apostar por la misma defensa que empezó en San Mamés.

Eric Garcia repetiría como lateral derecho (el perfil más parecido a Koundé); Cubarsí y Gerard Martín serían la pareja de centrales; y Cancelo el lateral izquierdo, ya que su perfil es el más similar a Balde. Con estas piezas Flick puede potenciar a Cubarsí, una de las bases del juego de posesión del Barça, en el perfil diestro, su favorito.

El gran asterisco

El gran asterisco es ver qué papel le espera a Araujo en este encuentro. Sus condiciones encajan con el encuentro, y además jugó un gran partido en el mismo escenario hace solo unos meses, pero está siendo solo un recurso eventual para Flick.

El técnico alemán no ha invertido en el uruguayo como para tenerlo a su máximo nivel este martes. En los dos últimos partidos por ejemplo, fue una solución imaginativa como '9' ante el Atlético y tuvo una presencia anecdótica en San Mamés.

Si Flick le diera entrada en el centro de la defensa, Cancelo se caería del once y entraría Gerard Martín en el lateral izquierdo. La titularidad de Araujo también obligaría a Cubarsí a tener que ser el central zurdo.

El comodín de Eric

Hace apenas un mes, parecía muy improbable que Marc Bernal fuera titular en Newcastle, pero ahora su presencia en el once parece casi segura.

Solo Eric parece en disposición de disputarle la titularidad como mediocentro, pero eso obligaría a ver a Araujo en el once. Eric se ha convertido en el gran comodín de Flick esta temporada.

Empezó como lateral derecho, más tarde cogió el relevo de Frenkie de Jong como mediocentro, y hasta la lesión de Koundé se estaba consolidando como la pareja de Cubarsí en el centro de la defensa.

En Newcastle, como ya ocurrió en San Mamés, apunta al lateral derecho, donde tendrá el reto de medirse a un extremo como Barnes en un partido de ritmo Premier.