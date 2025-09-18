Araujo fue el gigante del Barça

No fue titular Nick Woltemade en el Newcastle, pero sí Ronald Araujo en el Barça, el futbolista que, en principio, tenía que encargarse del 'gigantón' alemán. El uruguayo respondió a la confianza de un Hansi Flick que en el primer gran partido de la temporada, el estreno en la Champions League y ante un ambiente y un rival exigentes, escogió al capitán para hacer pareja defensiva junto a Pau Cubarsí.

Perform

Lo dijo el propio Flick en los instantes previos al partido en el St. James' Park. "Necesitamos a nuestro capitán". Y Roland respondió. Sin Woltemade sobre el césped, pero con delanteros rivales también muy peligrosos como Gardon y Barnes, y también cuando entró el fichaje de los 85 millones de euros.

Acabó acalambrado

Necesitaba Ronald Araujo la redención en una competición, la Champions League, en la que había dejado más de una duda en partidos clave. Se dejó la piel y acabó el partido acalambrado, dirigiéndose al banquillo en los eternos minutos de prolongación y preguntando: ¿Cuánto queda? Aun así, y pese a tirarse minutos antes al suelo por fatiga, acabó el encuentro en pie y con la satisfacción del deber cumplido.

Eric Garcia había estado a un gran nivel ante el Valencia junto a 'Cuba', Christensen se mostraba esperanzado en sala de prensa de tener la oportunidad, pero al final, Hansi Flick tiró de galones y le dio a Ronald Araujo la oportunidad de reivindicarse. Le salió bien al técnico alemán, que siempre ha creído en el charrúa.

En los 90 minutos que estuvo sobre el césped del St. James' Park más un largo añadido, Araujo despejó el balón en 10 ocasiones, ganó 5 de 6 duelos aéreos, acerró 2 de 3 pases en largo, hizo un 'tackle' y bloqueó un disparo rival. Su precisión en el pase fue del 86 por ciento (36 de 42) para rubricar una destacada actuación.

Koundé se adueña del lateral

Otro defensa que salió satisfecho de Newcastle fue Jules Koundé, quien tras un arranque de temporada irregular y que le valió más de una suplencia, ha vuelto a recobrar la velocidad de crucero para adueñarse del lateral diestro. El francés disfrutó en un partido de alto voltaje, como le gustan. Se compenetró muy bien con Araujo, estuco infranqueable y en ataque, fue decisivo con el centro a Rashford para el primero del partido.