Araujo y Gerard Martín, señalados por Flick en la debacle de Sevilla

Fue un partido malo en actitud y posicionamiento, sobre todo en la primera parte. El Barça se vio superado por el Sevilla en prácticamente todas las facetas del juego y los blaugrana sufrieron muchísimo atrás. Ronald Araujo y Gerard Martín vieron tarjeta amarilla y tuvieron muchísimos problemas con la línea del fuera de juego, por lo que Hansi Flick optó por sustituirlos al descanso para intentar tapar agujeros. El técnico alemán quiso cambiar la dinámica del equipo e introdujo a Eric Garcia y Balde mejorando prestaciones, pero tampoco hubo un cambio radical.

Araujo no viajará a Uruguay con la selección y Flick le dio la titularidad por delante de Eric Garcia. El defensa intentó tapar todo lo que pudo ya que la presión no funcionaba y el Sevilla llegaba en tromba y sacó algunos balones decisivos al inicio. Pero Araujo fue el protagonista de una de las jugadas polémicas del encuentro cuando cometió penalti sobre Isaac Romero. Fue una acción muy justa, que el colegiado no vio sobre el terreno de juego pero la acción fue revisada por el VAR, que acabó concediendo la pena máxima entre las protestas de los jugadores blaugrana. Una acción que iba a marcar el partido.

Porque Araujo quedó tocado con esta acción y ya hizo lo que pudo en lo que restaba de primera mitad. El central está luchando por asentarse en la titularidad ante la competencia que hay atrás y tenía una gran oportunidad de reivindicarse en Sevilla, algo que no hizo. Y Flick, teniendo en cuenta que tenía una amarilla, decidió sustituirle quedando marcado.

El otro jugador que quedó señalado atrás es Gerard Martín, que tuvo innumerables problemas en su banda como Koundé. El canterano intentó tapar todo lo que pudo, pero las ocasiones más peligrosas de los hispalenses llegaron por su banda y se vio impotente en alguna ocasión. Le marcó su tempranera tarjeta amarilla, algo que hizo que se descentrara y no pudiera tener más contundencia cuando el partido lo requería. En más de una ocasión, Cubarsí tuvo que tapar huecos por su zona ante los ataques de los sevillistas. Y Flick optó por poner a Alejandro Balde tras el descanso para intentar tener también más presencia ofensiva.

Los cambios le dieron algo de aire al Barça, ya que Eric Garcia aportó tranquilidad atrás y sacó el balón con más criterio. Incluso, el central pudo marcar a balón parado con un cabezado, pero no tuvo suerte. Balde también pudo ser decisivo porque una incursión suya por la banda provocó el penalti que pudo darle el empate al Barça en la segunda mitad, pero Lewandowski lo erró.

Flick deberá analizar bien lo que sucedió en la primera mitad, pero queda claro que hubo dos futbolistas que quedaron marcados y que venían teniendo la confianza del entrenador. El parón irá bien para reflexionar.