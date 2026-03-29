Araujo sobre Foden tras el Inglaterra-Uruguay: "Hablé con él y está todo bien"

Ronald Araújo fue uno de los protagonistas del reciente empate entre Inglaterra y Uruguay disputado en Wembley. Por su gran partido y porque protagonizó un encontronazo con Phil Foden. El central del FC Barcelona acaparó la atención tras una acción con el extremo del Manchester City que ha levantado algunas críticas en Inglaterra.

La jugada se produjo en la segunda mitad, en un balón dividido en el que el defensor uruguayo impactó de forma involuntaria con el tobillo de Foden. La entrada, calificada por muchos como peligrosa, provocó que Foden quedara tendido en el césped con evidentes gestos de dolor. Aunque pudo continuar durante unos minutos, finalmente fue sustituido por precaución.

Tuchel pidió algo más

La acción no pasó desapercibida. Desde el banquillo inglés, el seleccionador Thomas Tuchel mostró su enfado de forma visible, mientras que varios exjugadores y comentaristas cargaron contra la dureza de la entrada. Muchos coincidieron en que la jugada era merecedora de expulsión directa, algo que no ocurrió.

Tras el encuentro, el propio Araújo restó dramatismo a lo sucedido y reveló que habló con Foden después del choque. Según explicó, el futbolista inglés le comentó que en el fútbol estas situaciones pueden ocurrir, quitando hierro al asunto pese a la dureza del lance: "Fue una jugada fuerte, pero obviamente voy a por la pelota sin ninguna intención. Después del partido le mandé un mensaje, me dijo que estaba bien y que eran cosas del fútbol. Muchas veces se sobredimensionan las cosas, porque está claro que iba a por la pelota. Todo el mundo me conoce y sabe que no tengo mala leche".

Araujo, en una imagen con su selección / Gastón Britos / EFE

El episodio ha reabierto el debate sobre el criterio arbitral y el uso del VAR, especialmente en acciones que pueden poner en riesgo la integridad de los jugadores. En Inglaterra, la indignación fue notable, ya que consideran que este tipo de entradas deberían sancionarse con mayor severidad, incluso en partidos amistosos.