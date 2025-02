Araujo: "Firmo una final de Champions contra el Madrid"

Tras mucho tiempo sin conceder entrevistas, Ronald Araujo decide abrirse para SPORT en exclusiva tras firmar su renovación hasta 2031. Después de estar fuera muchos meses por una grave lesión, el uruguayo va encontrándose cada vez mejor. Es uno de los capitanes y líderes de la plantilla, tiene un gran peso en el vestuario y ve el futuro con ilusión y con ganas de triunfar durante mucho tiempo de azulgrana.

Entre otras muchas cosas que podrán ir leyendo en este diario, Ronald hace referencia al gran sueño de la Champions. "¡Claro que firmo una final contra el Madrid! Con que nosotros estemos ya está. Sería un partido lindo. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. La Champions es muy competitiva y en estas fases ya no hay rivales fáciles. Son dos partidos, depende de cómo entras al partido... son muchas cosas. Creemos que podemos hacerlo y ojalá podamos llegar a la final. Sería algo tremendo, pero vamos partido a partido, que es lo que nos dice el míster. Este equipo le puede ganar a cualquiera, pero esto es fútbol y pueden pasar mil cosas".

Araujo acompañó la entrevista con su inseparable mate / Valentí Enrich

"No hay que ser tonto, vengo de seis meses parado..."

Respecto a su situación personal en el equipo y al hecho de que todavía no esté entrando con frecuencia en las alineaciones de Flick, hace la siguiente reflexión: "Al final un equipo que gana tiene que tener grandes jugadores. No solo 11, sino más. Si miras al banquillo ahora ves que hay jugadores buenos, y yo personalmente entiendo que vengo de casi seis meses parado. No hay que ser tonto, hay que ir de a poco y cuando el míster vaya considerando que es el momento de ir entrando...Estoy feliz, no me molesta porque entiendo de dónde vengo. Cuando esté al cien por cien, el míster ya sabe lo que puedo dar".