Araujo estrena nuevo 'look' y Cancelo suma una sesión más

El Barça ha regresado a los entrenamientos este mediodía (12.00 h) tras la victoria de ayer en la Copa ante el Racing (0-2). Flick ha dirigido la clásica sesión de recuperación, donde solo los suplentes y los que participaron unos minutos hacen un entrenamiento intenso.

Entre los de este grupo, estuvo un Frenkie de Jong que se perdió el encuentro al haber sido expulsado en la final de la Supercopa pero que ya estará disponible para el domingo ante la Real Sociedad (21.00 h./Anoeta). Otro de los protagonistas de la sesión ha sido un Ronald Araujo que ha aparecido con un nuevo 'look'. El uruguayo ha recuperado el rubio platino, un teñido que ya había lucido los últimos años.

Joao Cancelo durante el entrenamiento en la Ciutat Esportiva / Marc Graupera/FC BARCELONA

Araujo ha posado sonriente para los medios del club y debería entrar en la convocatoria ante la Real. En la Copa se quedó sin jugar finalmente en un encuentro muy ajustado, donde fue titular la pareja Cubarsí-Gerard Martín. Eric Garcia, que fue suplente, regresará al once ante la Real Sociedad.

Otro futbolista que fue suplente ante el Racing fue Cancelo, que sumó su segundo entrenamiento con Flick y sigue familiarizando con el estilo del técnico alemán. El lateral deberá acostumbrarse a una línea defensiva más adelantada que la de Xavi, el técnico con el que coincidió en su primera etapa en el Barça.

Frenkie de Jong con el resto de la plantilla durante el entreno de recuperación del Barça / Marc Graupera/FC BARCELONA

Sin algunos canteranos

Flick no ha contado para esta sesión con algunos habituales del filial como Dro, aún con molestias, Tommy y Jofre. Los dos últimos se han ejercitado con el Barça Atlètic y tienen números de participar en el encuentro de este sábado ante el Andraxt en el Johan (18.15 h.).

La llegada de Cancelo complica las opciones de Jofre de poder disputar minutos con el primer equipo y podría tener más continuidad con el filial en lo que queda de temporada.