Araujo apura sus opciones de cara al Barça-Rayo

Ronald Araujo intentará llegar al FC Barcelona-Rayo Vallecano de este lunes. El defensa sigue sin estar del todo recuperado de la contusión en el tobillo que sufrió contra el Sevilla, pero este sábado ha realizado una parte del entrenamiento con el grupo.

Aunque Flick ha dejado muy claro que es un entrenador que no corre riesgos con los futbolistas que tienen problemas físicos, si las sensaciones de Ronald mejoran en las próximas horas y el zaguero puede completar la sesión de este domingo al mismo ritmo que sus compañeros, es posible que lo incluya en la convocatoria del compromiso correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports.

El charrúa tuvo que ser sustituido el domingo pasado en el Sánchez Pizjuán tras un fuerte golpe en el tobillo. Pese a que las pruebas médicas que se le realizaron en Barcelona descartaron cualquier tipo de lesión mínimamente significativa, la realidad es que Ronald todavía no ha dejado del todo atrás las molestias.

Flick dio tres días de fiesta a la plantilla, pero al regresar a los entrenamientos este jueves, Araujo no pudo entrenarse junto a sus compañeros. Tampoco ayer viernes. Este sábado, sin embargo, sí que ha podido participar en una parte de la sesión del equipo blaugrana. Veremos si finalmente entra en la convocatoria. En cualquier caso, salvo sorpresa mayúscula no será titular ante el Rayo, pues el míster cuenta con Pau Cubarsí, Iñigo Martínez y Eric Garcia y no tiene urgencias en el eje de la zaga.

Al margen de las ya conocidas bajas de Ter Stegen, Andreas Christensen y Marc Bernal, Hansi Flick tiene a todos sus pupilos disponibles. De hecho, en breve recuperará al danés, que vive la fase final de su recuperación y tiene buenos números de entrar en la convocatoria del envite ante Las Palmas el día 22.

Hay que recordar que Fermín López no está disponible para el partido del lunes en Montjuïc frente al Rayo, ya que fue expulsado en Sevilla y deberá cumplir un partido de sanción. En una entrevista a SPORT, el onubense asegura que el equipo está "preparado" para afrontar el exigente calendario que viene a partir de ahora.